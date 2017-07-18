Робертсон отправился на медобследование в "Ливерпуль"

Левый защитник "Халла" Эндрю Робертсон покинул расположение клуба и отправился на медицинское обследование в "Ливерпуль".

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов усилить с помощью 23-летнего Робертсона левый фланг обороны. Для этого мерсисайдский клуб выделил немцу 8 миллионов фунтов.



По информации Liverpool Echo, красные уже договорились с "Халлом" о размере компенсации и заручились согласием шотландца. Сегодня утром Эндрю покинул расположение команды Леонида Слуцкого и направился в "Ливерпуль".



Если медицинское обследование Робертсона не выявит проблем со здоровьем, и защитник присоединится к мерсисайдцам, "Энфилд" с большой долей вероятности покинет Альберто Морено.