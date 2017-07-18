Робертсон отправился на медобследование в "Ливерпуль"
Левый защитник "Халла" Эндрю Робертсон покинул расположение клуба и отправился на медицинское обследование в "Ливерпуль".
На прошлой неделе стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов усилить с помощью 23-летнего Робертсона левый фланг обороны. Для этого мерсисайдский клуб выделил немцу 8 миллионов фунтов.
По информации Liverpool Echo, красные уже договорились с "Халлом" о размере компенсации и заручились согласием шотландца. Сегодня утром Эндрю покинул расположение команды Леонида Слуцкого и направился в "Ливерпуль".
Если медицинское обследование Робертсона не выявит проблем со здоровьем, и защитник присоединится к мерсисайдцам, "Энфилд" с большой долей вероятности покинет Альберто Морено.
18.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
Трансферная машина! Вот это покупки! Даёшь ещё Клаванов, Юра!
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лгбтпулю что за 40 лямов что за 8 впаривают донный шлак,дак зачем платить больше?
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Хз как-то. Клопп загнобил Морено зря. Мог бы дать еще один шанс. В принципе он провалился по большому счету только в финале КАЛ и против Арса в первом туре. В Севилье отжигал прилично, помню. Ему нужно уйти в Наполи , там играют в якроатакующий футбол. Он должен заиграть в Неаполе. А Клопп пусть берет своего Робертсона.
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А вот и топари подъехали.
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Лёня уже начал разваливать тигров
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не просто топарь
а топаришеееееееееее
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и пать такими темпами какойньть ссс_ный челси их догонит по титулам, посмешище
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где они вообще их находят то???
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Шел 2017й, кто-то все еще думает, что клопп - топ.
П.с. Новый венгер же, ну!
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единственный клуб из топ-6, у которого ожидаемые трансферы совпадают с состоявшимися
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Шотландский боец жеребец
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лучший трансфер из топ 6 клубов
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Сразу два вывода - Морено на выход и у Джо Гомеса будет очень мало игровых минут. Лучше отправить Джо в аренду.
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Усиление под ЛЧ.
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норм. хватит негров в защите
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