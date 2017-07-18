Робертсон отправился на медобследование в "Ливерпуль"

Эндрю Робертсон Левый защитник "Халла" Эндрю Робертсон покинул расположение клуба и отправился на медицинское обследование в "Ливерпуль".

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов усилить с помощью 23-летнего Робертсона левый фланг обороны. Для этого мерсисайдский клуб выделил немцу 8 миллионов фунтов.

По информации Liverpool Echo, красные уже договорились с "Халлом" о размере компенсации и заручились согласием шотландца. Сегодня утром Эндрю покинул расположение команды Леонида Слуцкого и направился в "Ливерпуль".

Если медицинское обследование Робертсона не выявит проблем со здоровьем, и защитник присоединится к мерсисайдцам, "Энфилд" с большой долей вероятности покинет Альберто Морено.



Метки Ливерпуль, Робертсон, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1843

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Последние комментарии:




  1. udaff 18.07.2017 15:40 # udaff
    Трансферная машина! Вот это покупки! Даёшь ещё Клаванов, Юра!

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  2. qess 18.07.2017 14:57 # qess
    лгбтпулю что за 40 лямов что за 8 впаривают донный шлак,дак зачем платить больше?

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  3. halamadrid94 18.07.2017 14:41 # halamadrid94
    Хз как-то. Клопп загнобил Морено зря. Мог бы дать еще один шанс. В принципе он провалился по большому счету только в финале КАЛ и против Арса в первом туре. В Севилье отжигал прилично, помню. Ему нужно уйти в Наполи , там играют в якроатакующий футбол. Он должен заиграть в Неаполе. А Клопп пусть берет своего Робертсона.

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  4. imf-tau 18.07.2017 14:37 # imf-tau
    А вот и топари подъехали.

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  5. g3ndalf 18.07.2017 14:36 # g3ndalf
    Лёня уже начал разваливать тигров

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  6. blackdreamer 18.07.2017 14:30 # blackdreamer
    не просто топарь
    а топаришеееееееееее

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  7. mancunia-planet 18.07.2017 14:29 # mancunia-planet
    и пать такими темпами какойньть ссс_ный челси их догонит по титулам, посмешище

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  8. chebrec 18.07.2017 14:18 # chebrec
    где они вообще их находят то???

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  9. pauk 18.07.2017 14:17 # pauk
    Шел 2017й, кто-то все еще думает, что клопп - топ.
    П.с. Новый венгер же, ну!

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  10. farot 18.07.2017 14:14 # farot
    единственный клуб из топ-6, у которого ожидаемые трансферы совпадают с состоявшимися

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  11. largo-winch 18.07.2017 14:05 # largo-winch
    Шотландский боец жеребец

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  12. chelseafanmd 18.07.2017 14:05 # chelseafanmd
    лучший трансфер из топ 6 клубов

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  13. liverpool888 18.07.2017 14:04 # liverpool888
    Сразу два вывода - Морено на выход и у Джо Гомеса будет очень мало игровых минут. Лучше отправить Джо в аренду.

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  14. shirokov15 18.07.2017 14:01 # shirokov15
    Усиление под ЛЧ.

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  15. seva 18.07.2017 14:01 # seva
    норм. хватит негров в защите

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