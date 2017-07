Светская хроника за вторник

Роман Абрамович отказался переплачивать за Альваро Морату. "Арсенал" ищет деньги на Тома Лемара. "Манчестер Юнайтед" сделает заключительное предложение по Эрику Дайеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Владелец "Челси" Роман Абрамович не собирается устраивать аукцион с "Миланом" за нападающего "Реала" Альваро Морату. (Daily Star)



Полузащитник Неманья Матич просит "Челси" понизить свою стоимостью в 40 миллионов фунтов. (Daily Mail)



После расставания с Леонардо Бонуччи "Ювентус" решил не продавать защитника Алекса Сандро в "Челси". (Evening Standard)



Нападающий Алексис Санчес хочет уйти в "Манчестер Сити" и надеется, что "Арсенал" все-таки удовлетворит его желание. (Daily Mail)



ПСЖ вышел на контакт с агентом Санчеса. (Daily Mirror)



От претензий на Санчеса не отказывается и "Челси". (Daily Star)



А вот "Баварии" Санчес более не интересен. (Sky Sports)



"Арсенал" планирует избавиться от ряда второстепенных игроков, чтобы на вырученные деньги приобрести вингера "Монако" Тома Лемара. (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Матье Дебюши направляется в "Ниццу". (Europe1 Sports)



"Манчестер Сити" не взял нападающего Вильфрида Бони в турне по Америке и вскоре может продать ивуарийца назад в "Суонси". (Wales Online)



"Манчестер Юнайтед" собирается сделать финальное предложение по полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Дайеру в размере 60 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" потерял интерес к полузащитнику "Эвертона" Россу Баркли. (Daily Mail)



"Лестер" пытается обойти "Эвертон" в борьбе за полузащитника "Суонси" Гульфи Сигурдссона, предложив тому зарплату в 125 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



Вингер "Лестера" Рияд Махрех готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в "Рому", которая собирается сделать второе предложение о покупке алжирца. (Leicester Mercury)



"Кристал Пэлас" готов заплатить 16 млн. фунтов за защитника "Арсенала" Калума Чемберса. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" выиграл борьбу за защитника "Аякса" Джайро Ридевалда. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" хочет арендовать полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира. (The Sun)



"Вест Хэм" уверен в приобретении нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" согласовал стоимость вингера "Норвича" Джейкоба Мерфи в размере 12 млн. фунтов. (Sky Sports)







Другое



В минувшее воскресенье Арсен Венгер из "Арсенала" стал самым долго работающим тренером в эру Премьер-Лиги, опередив сэра Алекса Фергюсона — 7583 дня. (Sky Sports)



Нападающий Златан Ибрагимович отдал своих сыновей в академию в "Юнайтед". (The Sun)



Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон и экс-нападающий "Суонси" Мичу завершили игровые карьеры. (Sky Sports)



Новичок "Эвертона" Майкл Кин поужинал с бьюти-блогером. (Daily Mail)



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт предложил футболку фанату, который сделал татуировку с его портретом на ягодице. (The Sun)