Гиггз советует Лукаку стать "толстокожее"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что нападающему Ромелу Лукаку нужно научиться быть менее восприимчивым к критике и лучше выдерживать давление, чтобы преуспеть на "Олд Траффорд".

Выступая за "Эвертон", Лукаку забил 25 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги — на восемь больше, чем лучший бомбардир "красных дьяволов" в лице Златана Ибрагимовича.



Вполне логично, что публика предъявляет большие требования к Лукаку после его перехода в "Юнайтед" за 75 миллионов фунтов. Люди рассчитывают, что Ромелу будет забивать как минимум не меньше.



Гиггз заранее предупреждает Лукаку, с какими психологическими сложностями сопряжена игра за "Юнайтед". Однако Райан верит в бельгийца, ведь тот отлично знаком с тренером Жозе Моуриньо и не нуждается в адаптации к Премьер-Лиге.



"Он будет под пристальным наблюдением, с которым никогда не сталкивался прежде в "Вест Бромвиче", "Челси" или "Эвертоне". Он будет находиться под давлением. Поэтому он должен нарастить толщину кожи, он должен слушать только своих тренеров, ведь только их мнение имеет значение".



"Если он упустит шанс забить, то следующий обязательно должен использовать, ведь ты, будучи нападающим "Юнайтед", постоянно находишься под испытующим взглядом. Думаю, он будет забивать, но нужно чтобы голы приходили отовсюду".



"Я немного видел игру Мораты. Гораздо больше я видел Лукаку. Его плюсы в том, что он давно играет в Премьер-Лиге, и Жозе работал с ним прежде. Вдобавок у него здесь есть друзья, он дружит с Полем Погба, и это немного поможет сгладить переход", — цитирует Гиггза Sky Sports.