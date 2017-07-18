Гиггз советует Лукаку стать "толстокожее"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что нападающему Ромелу Лукаку нужно научиться быть менее восприимчивым к критике и лучше выдерживать давление, чтобы преуспеть на "Олд Траффорд".
Выступая за "Эвертон", Лукаку забил 25 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги — на восемь больше, чем лучший бомбардир "красных дьяволов" в лице Златана Ибрагимовича.
Вполне логично, что публика предъявляет большие требования к Лукаку после его перехода в "Юнайтед" за 75 миллионов фунтов. Люди рассчитывают, что Ромелу будет забивать как минимум не меньше.
Гиггз заранее предупреждает Лукаку, с какими психологическими сложностями сопряжена игра за "Юнайтед". Однако Райан верит в бельгийца, ведь тот отлично знаком с тренером Жозе Моуриньо и не нуждается в адаптации к Премьер-Лиге.
"Он будет под пристальным наблюдением, с которым никогда не сталкивался прежде в "Вест Бромвиче", "Челси" или "Эвертоне". Он будет находиться под давлением. Поэтому он должен нарастить толщину кожи, он должен слушать только своих тренеров, ведь только их мнение имеет значение".
"Если он упустит шанс забить, то следующий обязательно должен использовать, ведь ты, будучи нападающим "Юнайтед", постоянно находишься под испытующим взглядом. Думаю, он будет забивать, но нужно чтобы голы приходили отовсюду".
"Я немного видел игру Мораты. Гораздо больше я видел Лукаку. Его плюсы в том, что он давно играет в Премьер-Лиге, и Жозе работал с ним прежде. Вдобавок у него здесь есть друзья, он дружит с Полем Погба, и это немного поможет сгладить переход", — цитирует Гиггза Sky Sports.
18.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Ладно хоть не чернокожее.
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ебаная помойка. худший трансфер десятилетия. #МуриньяАут
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короче, сижу я на фапле давно, в основном читаю для угара всё ваше мочеиспускание! в общем вывод спустя 6-7 лет: ну и долбоёбы же вы! выделить можно только несколько адекватных людей, они сами поймут про кого я! в остальном: ссут все друг на друга, задумайтесь, нет ни одного клуба на фапли, на который не ссут. Вывод: каждый ссыт на всех кроме себя! Но ведь, согласитесь, это ебонатство)))
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кто ему майку порвал?
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История проста: Челси искал "второго Дрогба", купил Мукаку. Быстро осознал, что въебался в дерево и продал Эвертону. Это его уровень, такой же как и Андерлехт, когда на тебя вся команда закидывает, он таранит и забивает. Но МЮ решает купить это бревно за 75 лямов. Причем Челси вообще не делал никаких запросов, это все ерунда, просто слухи. Не было никаких официальных предложений от Челси, было одно предложение от МЮ и все. А это всё "увели из-под носа" чистая хуета. Красивая история для газет.
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МаКаКу)
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Мукака пришел из Андерлехта, что вы от него ждете. Гроза середняков.
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Жаль Лукаку.
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Столько советчиков, психологический сломают его. Такому как он нужен настрой и раскованность. Он всегда забивал много когда был раскованным. Походу этот сезон для Лукаку будет провальным(
Купили Погба за 105 - это самый позорный трансфер за всю историю футбола. Отработал он только на 20.
Такие как Погба долговязые и медленные им не место в АПЛ.
А теперь и на Лукаку якорь вешают.
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Нарпстить толщину кожи
пенсовщина какая то
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Станешь толстокожее сможешь сможешь снох своих пердолить
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Гиггз хуйни не посоветует
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Гиггз советует Лукаку попробовать жену брата.
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Гуки... Одна шутеечка смешнее другой.
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толстожопее
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Чет блин все советчиками стали, зачем ему столько советов? вот в прошлом сезоне 100 миллионные приобретения облажались, и ничего не произошло, так же и продолжит Лукаку, это же МЮ. Я понимаю был бы он в Челси, тогда требование было другое.
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Гиггз советует Лукаку стать "толстокожее", и дернуть жену брата...
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Толстокожее хз, а вот толще он может стать.
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Гиггз советует стать Макаке ослом
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куда еще больше...
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