Роберт Хут выбыл на два месяца
"Лестер" на два месяца лишился своего ведущего защитника Роберта Хута, который перенес операцию на лодыжке.
К началу предсезонной подготовки 32-летний немец прибыл с тем же дискомфортом в лодыжке, который он испытывал в концовке прошлой кампании. Поэтому медицинский штаб "лис" принял решение отправить Роберта под нож хирурга.
"Он перенес операцию на лодыжке, которая, слава Богу, прошла успешно. Это хорошая новость, и я ожидаю, что он вернется через шесть-восемь недель. Жаль Роберта, но мы опасались, что диагноз может быть хуже", — цитирует главного тренера "Лестера" Крейга Шекспира Sky Sports.
Таким образом, Хут пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги. Место Роберта в стартовом составе "лис" будет готов занять Харри Магуайр, приобретенный этим летом у "Халла".
18.07.2017 11:00
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ведущий защитник уахахахаха сук ору
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Такое ощущение что ему лет сорок
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