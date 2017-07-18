Роберт Хут выбыл на два месяца

"Лестер" на два месяца лишился своего ведущего защитника Роберта Хута, который перенес операцию на лодыжке.

К началу предсезонной подготовки 32-летний немец прибыл с тем же дискомфортом в лодыжке, который он испытывал в концовке прошлой кампании. Поэтому медицинский штаб "лис" принял решение отправить Роберта под нож хирурга.



"Он перенес операцию на лодыжке, которая, слава Богу, прошла успешно. Это хорошая новость, и я ожидаю, что он вернется через шесть-восемь недель. Жаль Роберта, но мы опасались, что диагноз может быть хуже", — цитирует главного тренера "Лестера" Крейга Шекспира Sky Sports.



Таким образом, Хут пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги. Место Роберта в стартовом составе "лис" будет готов занять Харри Магуайр, приобретенный этим летом у "Халла".