"Юнайтед" открыт к возвращению Руни

Уэйн Руни Несмотря на уход в "Эвертон", в будущем нападающий Уэйн Руни может вернуться в "Манчестер Юнайтед" — в качестве посла клуба.

Напомним, ранее в этом месяце "красные дьяволы" позволили 31-летнему Руни уйти свободным агентом в родной клуб. Контракт Уэйна с "ирисками" рассчитан до 2019 года.

Прощаясь со своим лучшим бомбардиром в истории, забившим 253 гола за клуб, "Юнайтед" оставил дверь открытой перед Руни — после завершения игровой карьеры Уэйн сможет получить работу, не связанную с тренерской деятельностью.

За 13 лет выступлений на "Олд Траффорд" Руни заработал репутацию одного из лучших и популярнейших футболистов мира, и в будущем клуб хотел бы это использовать это в своих интересах.

Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" готов предложить Уэйну роль, похожу на ту, что занимает сэр Алекс Фергюсон. Экс-тренер "дьяволов" зарабатывает около 2 миллионов фунтов в год, тогда как годовой оклад других послов клуба составляет только 100 тыс. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 18.07.2017 14:21 # paul-shark
    Шрек уже хочет подсидеть Перги.
    Лигенда.

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  2. element-ekb 18.07.2017 11:08 # element-ekb
    Послали посла в эвертон,чтобы потом вернуть. Топчик жи.

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  3. farot 18.07.2017 10:51 # farot
    опять за сотку оформят

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  4. bigdick 18.07.2017 10:42 # bigdick
    сосол клуба

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  5. hoffenhaim 18.07.2017 10:20 # hoffenhaim
    ПОСОЛ КРАСНЫХ ДЬЯВОЛОВ В СИНЕЙ ПИЖАМЕ)))))))))))

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  6. moneymaker 18.07.2017 10:18 # moneymaker
    Обратно за 150 лямов?

    Ореол подливович.

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  7. kos9k 18.07.2017 10:03 # kos9k
    В качестве эксперта по пересадке волос.

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