"Юнайтед" открыт к возвращению Руни

Несмотря на уход в "Эвертон", в будущем нападающий Уэйн Руни может вернуться в "Манчестер Юнайтед" — в качестве посла клуба.

Напомним, ранее в этом месяце "красные дьяволы" позволили 31-летнему Руни уйти свободным агентом в родной клуб. Контракт Уэйна с "ирисками" рассчитан до 2019 года.



Прощаясь со своим лучшим бомбардиром в истории, забившим 253 гола за клуб, "Юнайтед" оставил дверь открытой перед Руни — после завершения игровой карьеры Уэйн сможет получить работу, не связанную с тренерской деятельностью.



За 13 лет выступлений на "Олд Траффорд" Руни заработал репутацию одного из лучших и популярнейших футболистов мира, и в будущем клуб хотел бы это использовать это в своих интересах.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" готов предложить Уэйну роль, похожу на ту, что занимает сэр Алекс Фергюсон. Экс-тренер "дьяволов" зарабатывает около 2 миллионов фунтов в год, тогда как годовой оклад других послов клуба составляет только 100 тыс. фунтов.