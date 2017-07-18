Гиггз готов тренировать в Лиге Два
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз допустил, что самостоятельную тренерскую карьеру начнет в Лиге Два.
После ухода с "Олд Траффорд" Гиггз получил всего одно предложения о работе, но собеседование в "Суонси" провалил. Райан готов подождать более увлекательного вызова - даже в Лиге Два.
"Я вел переговоры с "Суонси" в прошлом году, но это единственный клуб, с кем я выходил на связь. У меня приличная занятость уже сейчас: я работаю на телевидении, помогаю УЕФА, остаюсь одним из руководителей "Солфорд Сити" и воспитываю двух маленьких детей. Мне нравится то, чем я занимаюсь прямо сейчас".
"Самостоятельная карьера предполагает новый опыт, но я не буду на себя давить: если какой-то клуб захочет со мной поговорить, я обязательно откликнусь. Я готов рассмотреть все варианты: Премьер-Лигу, Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два".
"Я никогда не хотел возглавить непременно клуб Премьер-Лиги, я предпочел бы поехать в хороший клуб рангом ниже, который обладает такими же амбициями и философией, как я. Это явно лучше, чем идти в клуб Премьер-Лиги, где владельцы увольняют тренеров каждые полгода", - сообщил Гиггз The Independent.
18.07.2017 00:05
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Последние комментарии:
Жену брата потренируй
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тренеровать мю
тогда пару лет придется подождать. ехехехехе
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>но я не буду на себя давить
лол кек
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эта крыса все никак не устроится.
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