Гиггз готов тренировать в Лиге Два

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз допустил, что самостоятельную тренерскую карьеру начнет в Лиге Два.

После ухода с "Олд Траффорд" Гиггз получил всего одно предложения о работе, но собеседование в "Суонси" провалил. Райан готов подождать более увлекательного вызова - даже в Лиге Два.

"Я вел переговоры с "Суонси" в прошлом году, но это единственный клуб, с кем я выходил на связь. У меня приличная занятость уже сейчас: я работаю на телевидении, помогаю УЕФА, остаюсь одним из руководителей "Солфорд Сити" и воспитываю двух маленьких детей. Мне нравится то, чем я занимаюсь прямо сейчас".

"Самостоятельная карьера предполагает новый опыт, но я не буду на себя давить: если какой-то клуб захочет со мной поговорить, я обязательно откликнусь. Я готов рассмотреть все варианты: Премьер-Лигу, Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два".

"Я никогда не хотел возглавить непременно клуб Премьер-Лиги, я предпочел бы поехать в хороший клуб рангом ниже, который обладает такими же амбициями и философией, как я. Это явно лучше, чем идти в клуб Премьер-Лиги, где владельцы увольняют тренеров каждые полгода", - сообщил Гиггз The Independent.



Метки Гиггз, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 18.07.2017 00:05

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  1. alone-scouzer 18.07.2017 05:01 # alone-scouzer
    Жену брата потренируй

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  2. moneymaker 18.07.2017 01:47 # moneymaker
    тренеровать мю

    тогда пару лет придется подождать. ехехехехе

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  3. farot 18.07.2017 01:07 # farot
    >но я не буду на себя давить


    лол кек

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  4. paul-shark 18.07.2017 00:11 # paul-shark
    эта крыса все никак не устроится.

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