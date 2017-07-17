"Сити" зовет Рейну на место Браво
"Манчестер Сити" начал готовиться к расставанию с Клаудио Браво, однако первое предложение "горожан" о покупке голкипера "Наполи" Хосе Рейны было отклонено.
Ранее этим летом "Сити" приобрел голкипера "Бенфики" Эдерсона. Сумма трансфера в 35 миллионов фунтов является намеком на то, что талантливый бразилец станет первым номером команды Хосепа Гвардиола в новом сезоне.
По всей видимости, Браво не захотел мириться с ролью игрока скамейки. 34-летний чилиец откровенно слабо провел свой дебютный английский сезон, упустив шанс закрепиться в стартовом составе.
Как стало известно Daily Mirror, "Сити" начал готовиться к расставанию с Клаудио, сделав предложение о покупке Рейны. Однако от суммы в 2.6 миллионов фунтов "Наполи" отказался.
Ожидается, что в скором времени "горожане" улучшат свое предложение по экс-голкиперу "Ливерпуля". Суммы в 4.5 млн. фунтов должно быть достаточно для приобретения Рейны, до сих пор не продлившего свой контракт.
17.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
зачем ливер продал этого топаря? кто помнит
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изи чемпик для лфк
все ослаблены или затеяли какие то смены поколений и перестройки
100% кипер сити обосреться в адаптивном сезоне
это не чем португалии , это апл
ну а рейна то еще дно , помню горел с его привозов еще больше чем с сёмы
походу топ кипер в лфк будет только когда ты его сам купишь в ФМ
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Неужели у сити появится топ кипер?
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А х АХ А х
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