"Кристал Пэлас" хочет купить Чемберса

"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении защитника "Арсенала" Калума Чемберса.

Прошлый сезон Чемберс провел в аренде в "Мидлсбро", где имел регулярную игровую практику, хотя и не смог избавить "речников" от вылета из Премьер-Лиги.



22-летний Чемберс не поехал с "канонирами" в предсезонное турне по Австралии и Китаю, поскольку ранее этим летом выступал за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы и в данный момент все еще отдыхает.



Как стало известно Sky Sports, Калум, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Арсенал". Приобрести защитника, оцениваемого в 20 миллионов фунтов, хочет главный тренер "Пэлас" Франк Де Бур.



Добавим, что три года назад "канониры" приобрели Чемберса у "Саутгемптона" за 16 млн. фунтов. В своем первом сезоне на "Эмирейтс" Калум провел 36 матчей, а во втором отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.