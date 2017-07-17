"Кристал Пэлас" хочет купить Чемберса
"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении защитника "Арсенала" Калума Чемберса.
Прошлый сезон Чемберс провел в аренде в "Мидлсбро", где имел регулярную игровую практику, хотя и не смог избавить "речников" от вылета из Премьер-Лиги.
22-летний Чемберс не поехал с "канонирами" в предсезонное турне по Австралии и Китаю, поскольку ранее этим летом выступал за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы и в данный момент все еще отдыхает.
Как стало известно Sky Sports, Калум, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Арсенал". Приобрести защитника, оцениваемого в 20 миллионов фунтов, хочет главный тренер "Пэлас" Франк Де Бур.
Добавим, что три года назад "канониры" приобрели Чемберса у "Саутгемптона" за 16 млн. фунтов. В своем первом сезоне на "Эмирейтс" Калум провел 36 матчей, а во втором отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги.
17.07.2017 21:00
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зря в свое время покинул Сотон. видел его игру в Арсенале, он отличался ужасной неуверенностью в себе. у него дело было не в физике и тактике, а именно в психологии, он слишком волновался и оттого пожарил. сидел бы в Cотоне, сейчас бы за него отстегивали 30 млн и надбавку за английский паспорт. сейчас за него и 10 млн будет многовато. в 22 года еще все впереди, уйти в клуб середины таблицы и обрастать мышцами и опытом.
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нормально так заработают на нем
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