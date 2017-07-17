"Челси" близок к покупке Данило

"Челси" находится в шаге от приобретения крайнего защитника "Реала" Данило.

Как и Сесар Аспиликуэта, Данило способен играть на обоих краях обороны. После своего перехода из "Порту" в 2015 году бразилец провел 55 матчей за "Реал".



Однако Антонио Конте видит в Данило прежде всего вингбека, а не защитника. С помощью 26-летнего бразильца главный тренер "синих" хочет добавить конкуренции Виктору Мосесу на правом фланге.



Как стало известно Evening Standard, сделка по Данило ориентировочной стоимостью 28 миллионов фунтов близка к завершению. Экс-игрок "Сантоса" станет четвертым новичком "Челси" этим летом после Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера и Тьемуэ Бакайоко.