"Челси" близок к покупке Данило

Данило "Челси" находится в шаге от приобретения крайнего защитника "Реала" Данило.

Как и Сесар Аспиликуэта, Данило способен играть на обоих краях обороны. После своего перехода из "Порту" в 2015 году бразилец провел 55 матчей за "Реал".

Однако Антонио Конте видит в Данило прежде всего вингбека, а не защитника. С помощью 26-летнего бразильца главный тренер "синих" хочет добавить конкуренции Виктору Мосесу на правом фланге.

Как стало известно Evening Standard, сделка по Данило ориентировочной стоимостью 28 миллионов фунтов близка к завершению. Экс-игрок "Сантоса" станет четвертым новичком "Челси" этим летом после Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера и Тьемуэ Бакайоко.


Метки Данило, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2017 20:05

Количество просмотров Просмотров: 3551

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Последние комментарии:




  1. chebrec 18.07.2017 01:12 # chebrec
    Данила есть
    Еще Сандро Ауба Агуеро

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  2. gidro-met 17.07.2017 23:18 # gidro-met
    В расцвете лет, играл только в лучших клубах своих чемпионатов. Стоит как Мозес и Алонсо вместе взятые, зато и сыграть может на позиции обоих. Топовая находка как раз под важнейшую для нынешних топов позицию - фулбэк. Сейчас нужны только универсальные игроки под новейшие схемы. Только так можно получить преимущество над соперником при прочих равных..и Конте это понимает.

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  3. paul-shark 17.07.2017 22:48 # paul-shark
    лол. самое дно, что можно было вытащить.

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  4. turbo 17.07.2017 22:11 # turbo
    Толковый правый защ. Нравился еще когда за Порту играл

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  5. fc-oil 17.07.2017 21:44 # fc-oil
    С такой мордой только в Челси

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  6. pauk 17.07.2017 21:01 # pauk
    ебать, а че никто больше не кидает пасты про первое июля? из под шконаря не вылетает? уебки донные

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  7. farot 17.07.2017 20:46 # farot
    на повышение

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  8. raimbek1 17.07.2017 20:46 # raimbek1
    Такие позорные приобретения)) ска, только Членси так может

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  9. fantomaz 17.07.2017 20:45 # fantomaz
    шаг назад для днаря

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  10. admet 17.07.2017 20:43 # admet
    Вроде жезус33 такую херню пишет, совсем нет тонкости, толстая и тупая херня, но ведь собирает! Может из -за того, что на фупле одни дебилы?

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  11. fc-zenit 17.07.2017 20:34 # fc-zenit
    Надо было Киммиха попробовать подписать.

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  12. gidro-met 17.07.2017 20:32 # gidro-met
    Ба, да какой же Конте топарь! Собрать околотопов бесхозных, грамотно их расставить и в атаку топаря зарядив штампонуть еще пару кубков за сезон.

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  13. didier-11 17.07.2017 20:31 # didier-11
    Бля лучще бы Орье взяли ...

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  14. trivium 17.07.2017 20:18 # trivium
    норм, скумы опять будут окроплены вместе со своими приспешниками

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  15. neo666666 17.07.2017 20:17 # neo666666
    Бляяяяя какой же жезус уебан и соска!!!!!никогда таких долбоебов не видел я.

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  16. blueswin 17.07.2017 20:12 # blueswin
    Хорошо бы добавить конкуренции на фланги.

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  17. reeker 17.07.2017 20:10 # reeker
    Это стало понятно ещё после появившихся фотографий Зума в экипировке Сток Сити.

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  18. jesus33 17.07.2017 20:10 # jesus33
    Как обычно синяя помойка chelsea разбирает лавочников ТОП-клубов.
    Фабрегас, педро, теперь этот данила.
    Не нужные ТОП-клубам отбросы зато потом становятся легендами синей помойки chelsea.

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  19. mancunia-planet 17.07.2017 20:07 # mancunia-planet
    Надо бы закупиться, шоб не вернуться на свое привычное 10 место

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  20. vtp 17.07.2017 20:06 # vtp
    Отличное приобретение

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