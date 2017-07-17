"Челси" близок к покупке Данило
"Челси" находится в шаге от приобретения крайнего защитника "Реала" Данило.
Как и Сесар Аспиликуэта, Данило способен играть на обоих краях обороны. После своего перехода из "Порту" в 2015 году бразилец провел 55 матчей за "Реал".
Однако Антонио Конте видит в Данило прежде всего вингбека, а не защитника. С помощью 26-летнего бразильца главный тренер "синих" хочет добавить конкуренции Виктору Мосесу на правом фланге.
Как стало известно Evening Standard, сделка по Данило ориентировочной стоимостью 28 миллионов фунтов близка к завершению. Экс-игрок "Сантоса" станет четвертым новичком "Челси" этим летом после Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигера и Тьемуэ Бакайоко.
17.07.2017 20:05
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Последние комментарии:
Данила есть
Еще Сандро Ауба Агуеро
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В расцвете лет, играл только в лучших клубах своих чемпионатов. Стоит как Мозес и Алонсо вместе взятые, зато и сыграть может на позиции обоих. Топовая находка как раз под важнейшую для нынешних топов позицию - фулбэк. Сейчас нужны только универсальные игроки под новейшие схемы. Только так можно получить преимущество над соперником при прочих равных..и Конте это понимает.
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лол. самое дно, что можно было вытащить.
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Толковый правый защ. Нравился еще когда за Порту играл
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С такой мордой только в Челси
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ебать, а че никто больше не кидает пасты про первое июля? из под шконаря не вылетает? уебки донные
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на повышение
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Такие позорные приобретения)) ска, только Членси так может
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шаг назад для днаря
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Вроде жезус33 такую херню пишет, совсем нет тонкости, толстая и тупая херня, но ведь собирает! Может из -за того, что на фупле одни дебилы?
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Надо было Киммиха попробовать подписать.
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Ба, да какой же Конте топарь! Собрать околотопов бесхозных, грамотно их расставить и в атаку топаря зарядив штампонуть еще пару кубков за сезон.
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Бля лучще бы Орье взяли ...
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норм, скумы опять будут окроплены вместе со своими приспешниками
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Бляяяяя какой же жезус уебан и соска!!!!!никогда таких долбоебов не видел я.
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Хорошо бы добавить конкуренции на фланги.
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Это стало понятно ещё после появившихся фотографий Зума в экипировке Сток Сити.
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Как обычно синяя помойка chelsea разбирает лавочников ТОП-клубов.
Фабрегас, педро, теперь этот данила.
Не нужные ТОП-клубам отбросы зато потом становятся легендами синей помойки chelsea.
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Надо бы закупиться, шоб не вернуться на свое привычное 10 место
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Отличное приобретение
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