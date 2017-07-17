"Эвертон" подписал Куко Мартину
"Эвертон" заключил трехлетний контракт с бывшим защитником "Саутгемптона" Куко Мартиной.
Главный тренер "ирисок" Рональд Куман отлично знаком с капитаном сборной Кюрасао, с которым ему довелось поработать на "Сент Мэри" в течение одного года.
После того, как "святые" решили не продлевать контракт с 27-летним Мартиной, Куман не упустил возможности пригласить своего бывшего подопечного в "Эвертон".
"Куко Мартина — опытный игрок, который может действовать на различных позициях в обороне, что важно. Также важно, чтобы мы обладали сильным составом и конкуренцией на позициях, учитывая то количество матчей, которое нам предстоит в новом сезоне".
"Я приглашал этого игрока в "Саутгемптон", поэтому я знаю, что он может нам дать, и почему я пригласил его в "Эвертон". Этот игрок усилит наш состав и сможет играть на различных позициях, когда потребуется", — сообщил Куман.
17.07.2017 19:20
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