"Эвертон" подписал Куко Мартину

Куко Мартина "Эвертон" заключил трехлетний контракт с бывшим защитником "Саутгемптона" Куко Мартиной.

Главный тренер "ирисок" Рональд Куман отлично знаком с капитаном сборной Кюрасао, с которым ему довелось поработать на "Сент Мэри" в течение одного года.

После того, как "святые" решили не продлевать контракт с 27-летним Мартиной, Куман не упустил возможности пригласить своего бывшего подопечного в "Эвертон".

"Куко Мартина — опытный игрок, который может действовать на различных позициях в обороне, что важно. Также важно, чтобы мы обладали сильным составом и конкуренцией на позициях, учитывая то количество матчей, которое нам предстоит в новом сезоне".

"Я приглашал этого игрока в "Саутгемптон", поэтому я знаю, что он может нам дать, и почему я пригласил его в "Эвертон". Этот игрок усилит наш состав и сможет играть на различных позициях, когда потребуется", — сообщил Куман.


Метки Мартина, Саутгемптон, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2017 19:20

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Последние комментарии:




  1. mazinho-united 17.07.2017 23:34 # mazinho-united
    Первая команда ливерпуля хорошо закупилась в отличае от второй

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  2. largo-winch 17.07.2017 20:54 # largo-winch
    2-я команда Ливерпуля подписывает 2-команду Саутгемптона.
    кек

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  3. bootsman 17.07.2017 19:39 # bootsman
    Остановите кто-нибудь эту машину под названием Эвертон!

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  4. largo-winch 17.07.2017 19:26 # largo-winch
    булки арсенала увлажнились

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  5. reeker 17.07.2017 19:25 # reeker
    Покровитель аснала.

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