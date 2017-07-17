"Вест Бромвич" арендовал защитника сборной Египта
"Вест Бромвич" взял в аренду центрального защитника "Аль-Ахли" и сборной Египта Ахмеда Хегази.
Арендное соглашение рассчитано на весь сезон 2017/18, по окончании которого "дрозды" смогут воспользоваться опцией по выкупу 26-летнего Хегази.
Для Ахмеда это вторая попытка заиграть в Европе. Ранее в своей карьере он провел три года в "Фиорентине", где из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции совершенно себя не проявил.
На карандаш к "Вест Бромвичу" мощный защитник попал после того, как обратил на себя внимание своей игрой на Кубке Африке в начале этого года.
"Это хорошее приобретение. У него хорошее резюме, и он поиграл за ряд хороших клубов. Мы уже согласовали сделку на случай, если он будет успешен у нас", — сообщил тренер "дроздов" Тони Пьюлис.
17.07.2017 19:00
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