"Челси" заинтересован в Агуэро

"Челси" проявляет "серьезный и сильный интерес" к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В данный момент "синие" продолжают искать замену Диего Косте, который до сих пор не вернулся из Бразилии, где накануне был замечен веселящимся в футболке "Атлетико".



По информации Sky Sports, список потенциальных целей тренера Антонио Конте на замену Косте включает в себя Альваро Морату из "Реала", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", Андреа Белотти из "Торино" и как раз Агуэро.



На "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что приобретение Серхио связано с огромными трудностями — с 2008 года, когда на "Этихад" сменились владельцы, "горожане" никогда не продавали игрока против желания клуба.



В данный момент у 29-летнего аргентинца остается еще три года по контракту, а наставник "Сити" Хосеп Гвардиола всегда говорил, что хочет сохранить Серхио, хотя и не всегда демонстрировал свое доверие на поле.