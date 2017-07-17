"Челси" заинтересован в Агуэро

Серхио Агуэро "Челси" проявляет "серьезный и сильный интерес" к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В данный момент "синие" продолжают искать замену Диего Косте, который до сих пор не вернулся из Бразилии, где накануне был замечен веселящимся в футболке "Атлетико".

По информации Sky Sports, список потенциальных целей тренера Антонио Конте на замену Косте включает в себя Альваро Морату из "Реала", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", Андреа Белотти из "Торино" и как раз Агуэро.

На "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что приобретение Серхио связано с огромными трудностями — с 2008 года, когда на "Этихад" сменились владельцы, "горожане" никогда не продавали игрока против желания клуба.

В данный момент у 29-летнего аргентинца остается еще три года по контракту, а наставник "Сити" Хосеп Гвардиола всегда говорил, что хочет сохранить Серхио, хотя и не всегда демонстрировал свое доверие на поле.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 17.07.2017 21:08 # paul-shark
    Лол. Просто смешно.

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  2. sisyazavr 17.07.2017 20:12 # sisyazavr
    Очухались, 6ля. За 60 можно до сих пор взять топаря, но Пеп скорее обоссытся чем отдаст его в Челси) Тогда Манчестерам и миллиарда вложений не хватит

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  3. mancityman 17.07.2017 19:53 # mancityman
    Ухахахахах, ору с chelsea такие чмошники смешные .

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  4. sexan 17.07.2017 19:46 # sexan
    Нереально.

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  5. bezviz 17.07.2017 19:01 # bezviz
    нах не нужен, старый уже и потихоньку начинает днить

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  6. t1mon1 17.07.2017 18:57 # t1mon1
    Смешно читать коменты глоров чилсийских. Когда за 10 Челси боролся, тут все поголовно за Лестер топили) теперь уже сидят рассуждают какой игрок Челси нужен) ахахах

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  7. rollik707 17.07.2017 18:51 # rollik707
    Накуя он нужен! Его лучшие годы позади. Да и запросят за него не ниже 40. #явашумамуипал

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  8. chelsea-the-best 17.07.2017 18:47 # chelsea-the-best
    Белотти

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  9. ravi 17.07.2017 18:43 # ravi
    Представляю как будет давиться жизус33,при прочтении состоявшегося трансфера, во время обыденного употребления мочички на тощак

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  10. fc-oil 17.07.2017 18:40 # fc-oil
    Ожидания: Лукаку, Мората, Обамеянг, Санчес, Агуэро.
    Реальность: Льоренте.
    Типикал пенсы.

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  11. didier-11 17.07.2017 18:39 # didier-11
    Ахуенн. Ещё лучше Обамы. Мой выбор:
    1. Агуэро
    2. Обама
    3. Белотти.
    Морату вообще не считаю.
    На правый фланг атаки Санчеса или Карраско, ну в принципе можно и Бернардески.
    В ЦП Горецка вместо Матича (Веррати хуй продадут)
    И Сандро _ Орье вингбэками идеально зайдут

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  12. liverfun 17.07.2017 18:29 # liverfun
    "горожане" никогда не продавали игрока против желания клуба
    Гвардиола всегда говорил, что хочет сохранить Серхио

    глоры чилси: отличная покупка

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  13. reeker 17.07.2017 18:10 # reeker
    Короче берём Агуеро, Санчеса или Обамеянга, всякие Белотти и Мораты - мусор, стоящий по каким-то непонятным причинам огромных денег, как и Лукаку.

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  14. jesus33 17.07.2017 18:05 # jesus33
    С таким же успехом можно клепать новости, вроде:"Окжетпес" заинтересован в Месси.
    Так это Окжетпес из Кокшетау еще более-менее нормальный клуб по сравнению с синей помойкой chelsea.

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  15. element-ekb 17.07.2017 18:02 # element-ekb
    Конте всеми интересуется как Веня)
    Правда берут они побольше)

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  16. largo-winch 17.07.2017 18:01 # largo-winch
    Агуеро как истинный матрасник нассыт на бестолковки пинсов

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