"Челси" заинтересован в Агуэро
"Челси" проявляет "серьезный и сильный интерес" к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
В данный момент "синие" продолжают искать замену Диего Косте, который до сих пор не вернулся из Бразилии, где накануне был замечен веселящимся в футболке "Атлетико".
По информации Sky Sports, список потенциальных целей тренера Антонио Конте на замену Косте включает в себя Альваро Морату из "Реала", Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", Андреа Белотти из "Торино" и как раз Агуэро.
На "Стэмфорд Бридж" отлично понимают, что приобретение Серхио связано с огромными трудностями — с 2008 года, когда на "Этихад" сменились владельцы, "горожане" никогда не продавали игрока против желания клуба.
В данный момент у 29-летнего аргентинца остается еще три года по контракту, а наставник "Сити" Хосеп Гвардиола всегда говорил, что хочет сохранить Серхио, хотя и не всегда демонстрировал свое доверие на поле.
17.07.2017 18:00
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Последние комментарии:
Лол. Просто смешно.
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Очухались, 6ля. За 60 можно до сих пор взять топаря, но Пеп скорее обоссытся чем отдаст его в Челси) Тогда Манчестерам и миллиарда вложений не хватит
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Ухахахахах, ору с chelsea такие чмошники смешные .
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Нереально.
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нах не нужен, старый уже и потихоньку начинает днить
(ответить)
Смешно читать коменты глоров чилсийских. Когда за 10 Челси боролся, тут все поголовно за Лестер топили) теперь уже сидят рассуждают какой игрок Челси нужен) ахахах
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Накуя он нужен! Его лучшие годы позади. Да и запросят за него не ниже 40. #явашумамуипал
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Белотти
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Представляю как будет давиться жизус33,при прочтении состоявшегося трансфера, во время обыденного употребления мочички на тощак
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Ожидания: Лукаку, Мората, Обамеянг, Санчес, Агуэро.
Реальность: Льоренте.
Типикал пенсы.
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Ахуенн. Ещё лучше Обамы. Мой выбор:
1. Агуэро
2. Обама
3. Белотти.
Морату вообще не считаю.
На правый фланг атаки Санчеса или Карраско, ну в принципе можно и Бернардески.
В ЦП Горецка вместо Матича (Веррати хуй продадут)
И Сандро _ Орье вингбэками идеально зайдут
(ответить)
"горожане" никогда не продавали игрока против желания клуба
Гвардиола всегда говорил, что хочет сохранить Серхио
глоры чилси: отличная покупка
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Короче берём Агуеро, Санчеса или Обамеянга, всякие Белотти и Мораты - мусор, стоящий по каким-то непонятным причинам огромных денег, как и Лукаку.
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С таким же успехом можно клепать новости, вроде:"Окжетпес" заинтересован в Месси.
Так это Окжетпес из Кокшетау еще более-менее нормальный клуб по сравнению с синей помойкой chelsea.
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Конте всеми интересуется как Веня)
Правда берут они побольше)
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Агуеро как истинный матрасник нассыт на бестолковки пинсов
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