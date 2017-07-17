Бэйл не собирается в "Юнайтед"
Вингер "Реала" Гарет Бэйл заявил, что не вернется в Премьер-Лигу, а предложения от "Манчестер Юнайтед" он не получал.
Несмотря на то, что новый контракт с "Реалом" валлиец подписал только прошлой осенью, пресса продолжает связывать Гарета с потенциальным возвращением в Премьер-Лигу и переходом в "Манчестер Юнайтед".
На самом деле планов по смене клуба у Бэйла нет. Гарет счастлив на "Сантьяго Бернабеу" и не собирается уходить из "Реала".
"Правда в том, что я не читаю газетные слухи. Мне понятна логика, что если я британец, значит, меня будут связывать с возвращением домой".
"Так было в свое время с Бекхэмом, так будет с любым другим британцем, который окажется в Ла Лиге. В этом нет ничего нового. Самое главное, что я счастлив в Мадриде, а никаких предложений мне лично не поступало. Обсуждать просто нечего", - цитирует Бэйла Marca.
17.07.2017 17:15
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А некуй ты нужен МЮ? Конь ты травмированы,а не игрок.Ушёл пиздюк в Реал на бабки и пожертвовал карьерой и росту,как игрока.
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в который раз спустили на пенсов.
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Он нам и нах**й не нужен стекляшка Бэйл
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Да кому нужет это баил. стеклянный скамеечник. пусть сидит себе в солнечном мадриде и пьет сок на скамейке. кроме журналистов он никому не нужен
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Эвертон посильнее будет в след сезоне.
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Мда.
Бейл не собирается в МЮ.
Предложения от "Манчестер Юнайтед" он не получал.
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У пихайло как всегда заголовок не соответствует со статьей
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Серая тень Гутти.
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