Бэйл не собирается в "Юнайтед"

Гарет Бэйл Вингер "Реала" Гарет Бэйл заявил, что не вернется в Премьер-Лигу, а предложения от "Манчестер Юнайтед" он не получал.

Несмотря на то, что новый контракт с "Реалом" валлиец подписал только прошлой осенью, пресса продолжает связывать Гарета с потенциальным возвращением в Премьер-Лигу и переходом в "Манчестер Юнайтед".

На самом деле планов по смене клуба у Бэйла нет. Гарет счастлив на "Сантьяго Бернабеу" и не собирается уходить из "Реала".

"Правда в том, что я не читаю газетные слухи. Мне понятна логика, что если я британец, значит, меня будут связывать с возвращением домой".

"Так было в свое время с Бекхэмом, так будет с любым другим британцем, который окажется в Ла Лиге. В этом нет ничего нового. Самое главное, что я счастлив в Мадриде, а никаких предложений мне лично не поступало. Обсуждать просто нечего", - цитирует Бэйла Marca.



Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 17.07.2017 17:15

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  1. belrussland 17.07.2017 19:50 # belrussland
    А некуй ты нужен МЮ? Конь ты травмированы,а не игрок.Ушёл пиздюк в Реал на бабки и пожертвовал карьерой и росту,как игрока.

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  2. scholes18 17.07.2017 19:32 # scholes18
    в который раз спустили на пенсов.

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  3. sj606 17.07.2017 19:08 # sj606
    Он нам и нах**й не нужен стекляшка Бэйл

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  4. champion19 17.07.2017 18:24 # champion19
    Да кому нужет это баил. стеклянный скамеечник. пусть сидит себе в солнечном мадриде и пьет сок на скамейке. кроме журналистов он никому не нужен

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  5. element-ekb 17.07.2017 18:01 # element-ekb
    Эвертон посильнее будет в след сезоне.

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  6. muaxaxaxa 17.07.2017 17:39 # muaxaxaxa
    Мда.
    Бейл не собирается в МЮ.
    Предложения от "Манчестер Юнайтед" он не получал.

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  7. mazinho-united 17.07.2017 17:36 # mazinho-united
    У пихайло как всегда заголовок не соответствует со статьей

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  8. breadpeat 17.07.2017 17:25 # breadpeat
    Серая тень Гутти.

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