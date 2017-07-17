Бэйл не собирается в "Юнайтед"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл заявил, что не вернется в Премьер-Лигу, а предложения от "Манчестер Юнайтед" он не получал.

Несмотря на то, что новый контракт с "Реалом" валлиец подписал только прошлой осенью, пресса продолжает связывать Гарета с потенциальным возвращением в Премьер-Лигу и переходом в "Манчестер Юнайтед".



На самом деле планов по смене клуба у Бэйла нет. Гарет счастлив на "Сантьяго Бернабеу" и не собирается уходить из "Реала".



"Правда в том, что я не читаю газетные слухи. Мне понятна логика, что если я британец, значит, меня будут связывать с возвращением домой".



"Так было в свое время с Бекхэмом, так будет с любым другим британцем, который окажется в Ла Лиге. В этом нет ничего нового. Самое главное, что я счастлив в Мадриде, а никаких предложений мне лично не поступало. Обсуждать просто нечего", - цитирует Бэйла Marca.