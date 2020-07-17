Моуриньо: "У нас нет вице-капитана"

Жозе Моуриньо и Майкл Кэррик Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не будет назначать вице-капитана на предстоящий сезон, и примерить повязку смогут многие игроки.

Попрощавшись с Уэйном Руни, на прошлой неделе "красные дьяволы" объявили, что новым капитаном команды стал 35-летний полузащитник Майкл Кэррик.

Также от Моуриньо ожидали, что он выберет заместителей Кэррика, ведь Майкл в силу возраста уже не может играть по два матча в неделю. Однако фиксированного вице-капитана у "Юнайтед" в новом сезоне не будет.

"У нас нет вице-капитана — капитана достаточно. Как вы знаете, капитаном является Майкл, а когда Майкла нет на поле, кто-нибудь другой будет надевать повязку, однако капитаном все равно останется Майкл".

"Мне не нравится критерий, по которому капитаном становится игрок, который дольше всех находится в клубе, потому что иногда в таких случаях игрок с повязкой не обладает необходимыми капитану качествами и является капитаном лишь потому, что пришел в клуб раньше других игроков".

"Поэтому мы будем играть и пробовать, доверяя повязку игрокам вроде Валенсии, Эрреры, Поля (Погба), Эшли Янга и Смоллинга. У нас есть люди, которые будут делать шаг за шагом, готовя нас к расставанию с Майклм, потому что Майкл будет капитаном год — или два, если он так решит, и если его тело будет выдерживать нагрузки, связанные с выступлением в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Однако в этом сезоне у нас только один капитан", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2017 16:00

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  1. blackdreamer 17.07.2017 17:16 # blackdreamer
    как и команды

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  2. rollik707 17.07.2017 16:55 # rollik707
    О чем он вообще? Это давно не секрет

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  3. ravi 17.07.2017 16:21 # ravi
    Когда в клубе остались одни бесхарактерные чушки то и выбирать не приходится

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  4. fantomaz 17.07.2017 16:12 # fantomaz
    да у вас и капитана нет так то/

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  5. chelseafanmd 17.07.2017 16:10 # chelseafanmd
    В такой помойке и не выберешь кого делать вице-капитаном

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