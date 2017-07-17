Шоу: "Чувствую, что это будет мой сезон"
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что в предстоящем сезоне сможет доказать свой истинный класс.
До сих пор карьера игрока сборной Англии на "Олд Траффорд" была омрачена травмами и проблемами со формой. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даже публично критиковал своего подопечного, пропустившего концовку прошлого сезона из-за повреждения стопы.
Однако 22-летний Шоу надеется, что теперь все эти проблемы остались позади. Люк упорно трудится во время турне "Юнайтед" по США и надеется, что сезон сложится для него успешно.
"Я работаю над своей реабилитацией каждый день, и у меня получается действительно неплохо. Я не ставлю каких-либо временных рамок, но чувствую себя хорошо и упорно тружусь. Чем раньше я вернусь, тем лучше. Надеюсь, мое возвращение не за горами".
"Наблюдая за сегодняшним матчем (против "ЛА Гэлакси"), я понял, что скучаю по игре в футбол и хочу как можно скорее вернуться на поле, оставшись на нем".
"Я не настаиваю, но иногда мне кажется, что мне не везет с травмами — особенно ноги. Однако я не хочу оглядываться назад. Перенесенная мной травма стала следствием невезения, и теперь это в прошлом. Я должен оставаться в форме, и у меня есть ощущение, что в новом сезоне я смогу делать это".
"У меня есть ощущение, что это будет мой сезон, в котором я проявлю себя. Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Я уверен в себе. Я хочу показать каждому, что верю в себя, и хочу показать тренеру, что он тоже может верить в меня", — сообщил Шоу официальному веб-сайту "Юнайтед".
17.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
Зря он это ляпнул)))
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Отдохнул после чм, аккурат к следующему чм.
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22 года уже чуваку, всё не может выйти на достойный уровень. А ведь когда то считался супер талантливым и перспективным.
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О чем он вообще?
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молчал бы, дичь стекловата
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Опять сломают к еебеням, в этом как говорится- удачи
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Хороший защитник
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топарь, все у тебя получится.
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Снова порвет кресты во втором матче сезоне, приятного просмотра.
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да твой последний сезон в апл
вместе с манчестерским дном
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