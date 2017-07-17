Шоу: "Чувствую, что это будет мой сезон"

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что в предстоящем сезоне сможет доказать свой истинный класс.

До сих пор карьера игрока сборной Англии на "Олд Траффорд" была омрачена травмами и проблемами со формой. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даже публично критиковал своего подопечного, пропустившего концовку прошлого сезона из-за повреждения стопы.

Однако 22-летний Шоу надеется, что теперь все эти проблемы остались позади. Люк упорно трудится во время турне "Юнайтед" по США и надеется, что сезон сложится для него успешно.

"Я работаю над своей реабилитацией каждый день, и у меня получается действительно неплохо. Я не ставлю каких-либо временных рамок, но чувствую себя хорошо и упорно тружусь. Чем раньше я вернусь, тем лучше. Надеюсь, мое возвращение не за горами".

"Наблюдая за сегодняшним матчем (против "ЛА Гэлакси"), я понял, что скучаю по игре в футбол и хочу как можно скорее вернуться на поле, оставшись на нем".

"Я не настаиваю, но иногда мне кажется, что мне не везет с травмами — особенно ноги. Однако я не хочу оглядываться назад. Перенесенная мной травма стала следствием невезения, и теперь это в прошлом. Я должен оставаться в форме, и у меня есть ощущение, что в новом сезоне я смогу делать это".

"У меня есть ощущение, что это будет мой сезон, в котором я проявлю себя. Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Я уверен в себе. Я хочу показать каждому, что верю в себя, и хочу показать тренеру, что он тоже может верить в меня", — сообщил Шоу официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2343

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Последние комментарии:




  1. r-n 17.07.2017 23:36 # r-n
    Зря он это ляпнул)))

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  2. t1mon1 17.07.2017 17:50 # t1mon1
    Отдохнул после чм, аккурат к следующему чм.

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  3. suddenly 17.07.2017 16:54 # suddenly
    22 года уже чуваку, всё не может выйти на достойный уровень. А ведь когда то считался супер талантливым и перспективным.

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  4. rollik707 17.07.2017 16:54 # rollik707
    О чем он вообще?

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  5. fantomaz 17.07.2017 15:50 # fantomaz
    молчал бы, дичь стекловата

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  6. mcfc-fantactic 17.07.2017 15:50 # mcfc-fantactic
    Опять сломают к еебеням, в этом как говорится- удачи

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  7. golokante 17.07.2017 15:31 # golokante
    Хороший защитник

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  8. mdfjvnlabngmlas 17.07.2017 15:30 # mdfjvnlabngmlas
    топарь, все у тебя получится.

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  9. vertigo-92 17.07.2017 15:19 # vertigo-92
    Снова порвет кресты во втором матче сезоне, приятного просмотра.

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  10. blackdreamer 17.07.2017 15:03 # blackdreamer
    да твой последний сезон в апл
    вместе с манчестерским дном

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