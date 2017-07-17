Шоу: "Чувствую, что это будет мой сезон"

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу чувствует, что в предстоящем сезоне сможет доказать свой истинный класс.

До сих пор карьера игрока сборной Англии на "Олд Траффорд" была омрачена травмами и проблемами со формой. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо даже публично критиковал своего подопечного, пропустившего концовку прошлого сезона из-за повреждения стопы.



Однако 22-летний Шоу надеется, что теперь все эти проблемы остались позади. Люк упорно трудится во время турне "Юнайтед" по США и надеется, что сезон сложится для него успешно.



"Я работаю над своей реабилитацией каждый день, и у меня получается действительно неплохо. Я не ставлю каких-либо временных рамок, но чувствую себя хорошо и упорно тружусь. Чем раньше я вернусь, тем лучше. Надеюсь, мое возвращение не за горами".



"Наблюдая за сегодняшним матчем (против "ЛА Гэлакси"), я понял, что скучаю по игре в футбол и хочу как можно скорее вернуться на поле, оставшись на нем".



"Я не настаиваю, но иногда мне кажется, что мне не везет с травмами — особенно ноги. Однако я не хочу оглядываться назад. Перенесенная мной травма стала следствием невезения, и теперь это в прошлом. Я должен оставаться в форме, и у меня есть ощущение, что в новом сезоне я смогу делать это".



"У меня есть ощущение, что это будет мой сезон, в котором я проявлю себя. Я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Я уверен в себе. Я хочу показать каждому, что верю в себя, и хочу показать тренеру, что он тоже может верить в меня", — сообщил Шоу официальному веб-сайту "Юнайтед".