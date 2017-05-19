Валенсия и Эррера — лучшие в "Юнайтед" в сезоне 2016/17

Антонио Валенсия Защитник Антонио Валенсия и полузащитник Андер Эррера были признаны лучшими игроками "Манчестер Юнайтед" в завершающемся сезоне.

После трех лет доминирования голкипера Давида Де Хеа, награда Игроку Года имени сэра Мэтта Басби досталась Эррере, который в голосовании опередил Валенсию и Златана Ибрагимовича, занявших второе и третье места, соответственно.

А вот результаты голосования самих футболистов команды Жозе Моуриньо разошлись с голосованием фанатов. Внутри "Юнайтед" посчитали, что лучше всех в этом сезоне был Валенсия.

Добавим, что награда за лучший гол "красных дьяволов" в этом сезоне досталась плеймейкеру Генриху Мхитаряну за его удар "скорпионом" в матче против "Сандерленда".


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, награды, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2017 01:05

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  1. aristarh-overeem 19.05.2017 01:49 # aristarh-overeem
    "Лучший в юнайтед" — все равно что "наименее вонючий кусок кала"

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  2. mancunia-planet 19.05.2017 01:46 # mancunia-planet
    Валенсия действительно заслужил, пахарь.
    Он был одним из лучших, норм покупка САФа за гроши. Это только недопенсы по 39 млн платят за лавочников, по другому не умеют.

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  3. chebrec 19.05.2017 01:22 # chebrec
    Элела лучий цдм

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  4. mr-terry 19.05.2017 01:11 # mr-terry
    гол с офсайда лучий

    все что нужно знать о скуме.

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  5. dk-chelsea 19.05.2017 01:10 # dk-chelsea
    Хоть где-то признали Элелу

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  6. mr-terry 19.05.2017 01:08 # mr-terry
    Но ведь покпа...

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