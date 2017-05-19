Валенсия и Эррера — лучшие в "Юнайтед" в сезоне 2016/17

Защитник Антонио Валенсия и полузащитник Андер Эррера были признаны лучшими игроками "Манчестер Юнайтед" в завершающемся сезоне.

После трех лет доминирования голкипера Давида Де Хеа, награда Игроку Года имени сэра Мэтта Басби досталась Эррере, который в голосовании опередил Валенсию и Златана Ибрагимовича, занявших второе и третье места, соответственно.



А вот результаты голосования самих футболистов команды Жозе Моуриньо разошлись с голосованием фанатов. Внутри "Юнайтед" посчитали, что лучше всех в этом сезоне был Валенсия.



Добавим, что награда за лучший гол "красных дьяволов" в этом сезоне досталась плеймейкеру Генриху Мхитаряну за его удар "скорпионом" в матче против "Сандерленда".