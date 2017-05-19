Валенсия и Эррера — лучшие в "Юнайтед" в сезоне 2016/17
Защитник Антонио Валенсия и полузащитник Андер Эррера были признаны лучшими игроками "Манчестер Юнайтед" в завершающемся сезоне.
После трех лет доминирования голкипера Давида Де Хеа, награда Игроку Года имени сэра Мэтта Басби досталась Эррере, который в голосовании опередил Валенсию и Златана Ибрагимовича, занявших второе и третье места, соответственно.
А вот результаты голосования самих футболистов команды Жозе Моуриньо разошлись с голосованием фанатов. Внутри "Юнайтед" посчитали, что лучше всех в этом сезоне был Валенсия.
Добавим, что награда за лучший гол "красных дьяволов" в этом сезоне досталась плеймейкеру Генриху Мхитаряну за его удар "скорпионом" в матче против "Сандерленда".
19.05.2017 01:05
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Последние комментарии:
"Лучший в юнайтед" — все равно что "наименее вонючий кусок кала"
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Валенсия действительно заслужил, пахарь.
Он был одним из лучших, норм покупка САФа за гроши. Это только недопенсы по 39 млн платят за лавочников, по другому не умеют.
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Элела лучий цдм
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гол с офсайда лучий
все что нужно знать о скуме.
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Хоть где-то признали Элелу
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Но ведь покпа...
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