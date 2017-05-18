"Тоттенхэм" разгромил "Лестер" благодаря покеру Кейна и дублю Сона
"Тоттенхэм" в блестящем стиле разобрался с "Лестером", отпраздновав победу со счетом 1:6 и поспособствовав оформившему покер Харри Кейну перехватить лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги.
Поражение 2:1 от "Манчестер Сити" подтолкнуло тренера "лис" Крейга Шекспира к тому, чтобы убрать из команды Энди Кинга и выпустить на его место Даниэля Амарти.
Старт "шпор" освежили полузащитники Мусса Дембеле и Мусса Сиссоко.
Отдав мяч сопернику, хозяева "Кинг Пауэр" сосредоточились на своем излюбленной игре на контратаках. Джейми Варди на девятой минуте и Амарти на 13-й минуте хорошими ударами размяли голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.
А на 25-й минуте не позиционная, но быстрая комбинация удалась и гостям. Тоби Алдервейрелд со своей половины вперед сделал заброс вперед на Сон Хен Мина, который ворвался в штрафную по правому краю и начал резать угол, после чего сделал короткую передачу на подключившегося Кейна. Харри буквально внес мяч в ворота, на долю секунды опередив опекуна — 0:1.
Открыв счет, "шпоры" на некоторое время сделали свое игровое преимущество доминирующим и, пока соперник не пришел в себя, забили второй гол. Это случилось на 36-й минуте, когда Деле Алли "черпаком" сделал передачу за спину защитника на Сона, а тот пробил в касание в угол ворот — 0:2.
В остатке тайма игра проходила под диктовку гостей. Однако после перерыва "Лестер" преобразился и стал атаковать более настойчиво.
А на 59-й минуте "лисам" даже удалось сократить разницу в счете. Льорис сыграл в подкате за пределами штрафной, но мяч достался сопернику, и Бен Чилуэлл не упустил возможность поразить опустевшие ворота — 1:2.
Прошло еще четыре минуты, и "Тоттенхэм" восстановил перевес в два гола. Алдервейрелд навесил с фланга, Виктор Ваньяма скинул мяч головой вдоль ворот, а Кейн кивком головы поразил ворота с близкого расстояния — 1:3.
Тем временем, хозяева принялись играть авантюрно, за что довольно скоро поплатились. На 71-й минуте Сон ушел от Данни Симпсона с Уилфридом Ндиди и классно пробил с дистанции — 1:4.
Вскоре счет мог стать еще крупнее, но удар Кейна был отражен Каспером Шмейхелем, а гол вышедшего на замену Винсента Янссена был отмене из-за офсайда.
И все-таки это был еще не конец. На 89-й минуте Кейн прекрасно пробил с подступов к штрафной, перехватив лидерство в гонке бомбардиров Премьер-Лиги — 1:5. А уже в компенсированное время Харри оформил гол как под копирку — 1:6.
"Тоттенхэм" одержал не вызывающую никаких вопросов победу, и от того еще удивительнее, как "шпоры" умудрились проиграть "Вест Хэму" и не продлить интригу в чемпионской гонке. А Харри Кейн своим покером смог подвинуть Ромелу Лукаку с вершины бомбардирской гонки.
"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
18.05.2017 23:40
Просмотров: 667
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Иииии золотая бутса у Кейна!!!!!
(ответить)
Почетино извлек урок и теперь он не собирается бросать играть после всоса чемпа. Это означает ,что у шпор наконец-то появился менталитет победителей, чемпионский менталитет. Однозначно, в следующем сезоне шпоры станут чемпионами, и даже Уэмбли им в этом не помешает,я уверен. Эта команда готова к титулу. Почетино заслужил своей работой на титул. Лучший тренер лиги.
(ответить)
почему в теме Шпор так много синего дерьма...хм...видимо таких цифр не видели, 1-0 катать еле-еле привыкли хули.
(ответить)
Второй год подряд сосутт куи.
Тут как раз тот случай когда - серебро не выигрывают, а проигрывают ЗОЛОТО.
Обосцанцы тьфуу.
(ответить)
блин,чувствуется давление,как бы у наших колени не тряслись с сандерлендом((
(ответить)
норм у всяких опущенцев на Челси горит.
(ответить)
С досады за пропущенный гол закатили еще 4). Теперь Лукаке надо хет трик делать или Санчесу пента.
(ответить)
Лучшие!
(ответить)
Ловите на анонсе погорелых петуханов. Я свое дело сделал.
(ответить)
щас бы кэйна топ напом считать. Это еще смешнее, чем тоттэнхэм топ клуб
(ответить)
кто показывает самый красивый футбол в АПЛ? сосите синее дерьмо судьям дальше,только в следующем сезоне сосать будет недостаточно играя в ЛЧ
(ответить)
вот кто должен был брать апл два сезона подряд.
(ответить)
Ну хоть бутсу Кейну оформим и то хорошо
(ответить)
мда. Щас бы в апл договорняки катать в никому не нужных матчах. Надо на договорняках чемпы брать, как делает конте....омг
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий