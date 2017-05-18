"Тоттенхэм" разгромил "Лестер" благодаря покеру Кейна и дублю Сона

"Тоттенхэм" в блестящем стиле разобрался с "Лестером", отпраздновав победу со счетом 1:6 и поспособствовав оформившему покер Харри Кейну перехватить лидерство в споре бомбардиров Премьер-Лиги.

Поражение 2:1 от "Манчестер Сити" подтолкнуло тренера "лис" Крейга Шекспира к тому, чтобы убрать из команды Энди Кинга и выпустить на его место Даниэля Амарти.



Старт "шпор" освежили полузащитники Мусса Дембеле и Мусса Сиссоко.



Отдав мяч сопернику, хозяева "Кинг Пауэр" сосредоточились на своем излюбленной игре на контратаках. Джейми Варди на девятой минуте и Амарти на 13-й минуте хорошими ударами размяли голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.



А на 25-й минуте не позиционная, но быстрая комбинация удалась и гостям. Тоби Алдервейрелд со своей половины вперед сделал заброс вперед на Сон Хен Мина, который ворвался в штрафную по правому краю и начал резать угол, после чего сделал короткую передачу на подключившегося Кейна. Харри буквально внес мяч в ворота, на долю секунды опередив опекуна — 0:1.



Открыв счет, "шпоры" на некоторое время сделали свое игровое преимущество доминирующим и, пока соперник не пришел в себя, забили второй гол. Это случилось на 36-й минуте, когда Деле Алли "черпаком" сделал передачу за спину защитника на Сона, а тот пробил в касание в угол ворот — 0:2.



В остатке тайма игра проходила под диктовку гостей. Однако после перерыва "Лестер" преобразился и стал атаковать более настойчиво.



А на 59-й минуте "лисам" даже удалось сократить разницу в счете. Льорис сыграл в подкате за пределами штрафной, но мяч достался сопернику, и Бен Чилуэлл не упустил возможность поразить опустевшие ворота — 1:2.



Прошло еще четыре минуты, и "Тоттенхэм" восстановил перевес в два гола. Алдервейрелд навесил с фланга, Виктор Ваньяма скинул мяч головой вдоль ворот, а Кейн кивком головы поразил ворота с близкого расстояния — 1:3.



Тем временем, хозяева принялись играть авантюрно, за что довольно скоро поплатились. На 71-й минуте Сон ушел от Данни Симпсона с Уилфридом Ндиди и классно пробил с дистанции — 1:4.



Вскоре счет мог стать еще крупнее, но удар Кейна был отражен Каспером Шмейхелем, а гол вышедшего на замену Винсента Янссена был отмене из-за офсайда.



И все-таки это был еще не конец. На 89-й минуте Кейн прекрасно пробил с подступов к штрафной, перехватив лидерство в гонке бомбардиров Премьер-Лиги — 1:5. А уже в компенсированное время Харри оформил гол как под копирку — 1:6.



"Тоттенхэм" одержал не вызывающую никаких вопросов победу, и от того еще удивительнее, как "шпоры" умудрились проиграть "Вест Хэму" и не продлить интригу в чемпионской гонке. А Харри Кейн своим покером смог подвинуть Ромелу Лукаку с вершины бомбардирской гонки.



"Лестер" — "Тоттенхэм". Отчет о матче