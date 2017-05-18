Сессеньон — цель номер один "Ливерпуля" для укрепления левого фланга обороны

Тинейджер "Фулхэма" Райан Сессеньон остается трансферной целью номер один "Ливерпуля" для укрепления позиции левого защитника.

В завершающемся сезоне главный тренер "красных" Юрген Клопп был вынужден использовать слева в обороне номинального полузащитника Джеймса Милнера, у которого просто нет достойного сменщика.



Ожидается, что грядущим летом "Ливерпуль" отпустит из клуба ставшего глубоким резервистом Альберто Морено и купит на его место другого игрока. На "Энфилд" сватают многих фланговых защитников, включая Энди Робертсона из "Халла", однако Liverpool Echo утверждает, что приоритетом Клоппа является Сессеньон.



Еще недавно "дачники" надеялись сохранить своего вундеркинда, однако после поражения в полуфинале плей-офф Чемпионшипа сделать это будет очень сложно. Ожидается, что грядущим летом Райан, забивший семь голов в 30 матчах за "Фулхэм", уйдет в один из клубов высшего дивизиона.



Трансфер Сессеньона, сегодня отмечающего свое 17-летие, может обойтись "Ливерпулю" примерно в 10 миллионов фунтов.