"Вест Хэм" хочет Келечи Ихеаначо

"Вест Хэм" заинтересован в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо грядущим летом.

Как сообщает Sky Sports, перед началом следующего сезона "молотобойцы" планируют усилить линию атаки. Лондонский клуб не может рассчитывать на Энди Кэрролла и Диафру Сако, поэтому собирается выйти на трансферный рынок.



По информации источника, среди прочих "Вест Хэма" прорабатывает кандидатуру 20-летнего Ихеаначо. Нигериец лишился доверия со стороны главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы и будет доступен за 20 миллионов фунтов.



Местное издание Evening Standard уточняет, что наряду с Келечи лондонцы включили в свой шорт-лист лучшего бомбардира "Сандерленда" Джермейна Дефо и и запасного нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.