"Вест Хэм" хочет Келечи Ихеаначо

Келечи Ихеаначо "Вест Хэм" заинтересован в приобретении нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо грядущим летом.

Как сообщает Sky Sports, перед началом следующего сезона "молотобойцы" планируют усилить линию атаки. Лондонский клуб не может рассчитывать на Энди Кэрролла и Диафру Сако, поэтому собирается выйти на трансферный рынок.

По информации источника, среди прочих "Вест Хэма" прорабатывает кандидатуру 20-летнего Ихеаначо. Нигериец лишился доверия со стороны главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы и будет доступен за 20 миллионов фунтов.

Местное издание Evening Standard уточняет, что наряду с Келечи лондонцы включили в свой шорт-лист лучшего бомбардира "Сандерленда" Джермейна Дефо и и запасного нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.



Метки Вест Хэм, Ихеаначо, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 18.05.2017 21:00

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  1. fc-zenit 18.05.2017 21:22 # fc-zenit
    Да в вулвич перейдёт он. Венгре любит объедки доедать

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  2. suarezov 18.05.2017 21:06 # suarezov
    Но ведь мы Старриджа для вас готовим)

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