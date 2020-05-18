Ромеро: "Моуриньо перевернул мою карьеру"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заявил, что главный тренер Жозе Моуриньо перевернул его карьеру на "Олд Траффорд".

На прошлой неделе Моуриньо объявил, что именно Ромеро сыграет в финале Лиги Европы против "Аякса", а не основной голкипер МЮ Давид Де Хеа. Португалец наградит Серхио за успешное выступление в турнире, который может принести "дьяволам" третий трофей в этом сезоне.



По словам аргентинца, Жозе перевернул его карьеру на "Олд Траффорд", заставив поверить в себе. Теперь Ромеро надеется отплатить Моуриньо за предоставленный шанс.



"Я приехал сюда на правах свободного агента, обо мне толком никто не знал. Теперь же Жозе привил мне уверенность в собственных силах, а это всегда очень важно для запасных игроков".



"Я стараюсь делать все возможное ради команды и пытаюсь внести свой вклад. Самое главное для нас – это болельщики, и мы поедем в Стокгольм за победой ради них", - цитирует Ромеро The Independent.