Ромеро: "Моуриньо перевернул мою карьеру"

Серхио Ромеро Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заявил, что главный тренер Жозе Моуриньо перевернул его карьеру на "Олд Траффорд".

На прошлой неделе Моуриньо объявил, что именно Ромеро сыграет в финале Лиги Европы против "Аякса", а не основной голкипер МЮ Давид Де Хеа. Португалец наградит Серхио за успешное выступление в турнире, который может принести "дьяволам" третий трофей в этом сезоне.

По словам аргентинца, Жозе перевернул его карьеру на "Олд Траффорд", заставив поверить в себе. Теперь Ромеро надеется отплатить Моуриньо за предоставленный шанс.

"Я приехал сюда на правах свободного агента, обо мне толком никто не знал. Теперь же Жозе привил мне уверенность в собственных силах, а это всегда очень важно для запасных игроков".

"Я стараюсь делать все возможное ради команды и пытаюсь внести свой вклад. Самое главное для нас – это болельщики, и мы поедем в Стокгольм за победой ради них", - цитирует Ромеро The Independent.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ромеро

Автор foxmcfc   

Дата 18.05.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2181

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mousta 18.05.2017 20:51 # mousta
    Изи лажанет в финале ле.
    Моур ему еще раз перевернет карьеру.

    (ответить)

  2. stakhanov 18.05.2017 20:31 # stakhanov
    "может принести "дьяволам" третий трофей в этом сезоне"
    эээй, покерята, петушата, голубята, колбасята, ребята, где вы все??? третий, ребята, третий. по буквам: Т Р Е Т И Й

    (ответить)

  3. januzaj00 18.05.2017 20:22 # januzaj00
    Ссыт на всЯких куртуисов и чехов

    (ответить)

  4. halamadrid94 18.05.2017 20:18 # halamadrid94
    У сборной Аргентины всегда беда с голкиперами.

    (ответить)

  5. ravi 18.05.2017 20:12 # ravi
    ТРЕТИЙ ТРОФЕЙ на очереди. Манки, дата парада уже известна? кубок лиги и суперчашка англии будет отмечаться всем селом

    (ответить)

  6. aristarh-overeem 18.05.2017 20:09 # aristarh-overeem
    Только бы моур его не загубил…

    (ответить)

  7. mancunia-planet 18.05.2017 20:04 # mancunia-planet
    "По словам аргентинца, Жозе перевернул его карьеру на "Олд Траффорд", заставив поверить в себе." что за пенсятина?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: