Ромеро: "Моуриньо перевернул мою карьеру"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заявил, что главный тренер Жозе Моуриньо перевернул его карьеру на "Олд Траффорд".
На прошлой неделе Моуриньо объявил, что именно Ромеро сыграет в финале Лиги Европы против "Аякса", а не основной голкипер МЮ Давид Де Хеа. Португалец наградит Серхио за успешное выступление в турнире, который может принести "дьяволам" третий трофей в этом сезоне.
По словам аргентинца, Жозе перевернул его карьеру на "Олд Траффорд", заставив поверить в себе. Теперь Ромеро надеется отплатить Моуриньо за предоставленный шанс.
"Я приехал сюда на правах свободного агента, обо мне толком никто не знал. Теперь же Жозе привил мне уверенность в собственных силах, а это всегда очень важно для запасных игроков".
"Я стараюсь делать все возможное ради команды и пытаюсь внести свой вклад. Самое главное для нас – это болельщики, и мы поедем в Стокгольм за победой ради них", - цитирует Ромеро The Independent.
18.05.2017 20:00
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Последние комментарии:
Изи лажанет в финале ле.
Моур ему еще раз перевернет карьеру.
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"может принести "дьяволам" третий трофей в этом сезоне"
эээй, покерята, петушата, голубята, колбасята, ребята, где вы все??? третий, ребята, третий. по буквам: Т Р Е Т И Й
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Ссыт на всЯких куртуисов и чехов
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У сборной Аргентины всегда беда с голкиперами.
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ТРЕТИЙ ТРОФЕЙ на очереди. Манки, дата парада уже известна? кубок лиги и суперчашка англии будет отмечаться всем селом
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Только бы моур его не загубил…
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"По словам аргентинца, Жозе перевернул его карьеру на "Олд Траффорд", заставив поверить в себе." что за пенсятина?
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