Варди не жалеет, что отказал "Арсеналу"

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди не жалеет, что отказал "Арсеналу" прошлым летом, и надеется, что его партнеры последуют этому примеру и тоже останутся на "Кинг-Пауэр".

Несмотря на то, что "Лестер" провалил защиту чемпионского титула и даже не отобрался в еврокубки на будущий сезон, Варди уверен: он поступил правильно, отказавшись от перехода в "Арсенал". Теперь Джейми надеется, что его партнеры по команде – в частности, Рияд Махрез – поступят точно так же.

"Я до сих пор рад, что ответил отказом. Конечно, ты недоволен, когда команда показывает отрицательные результаты, но, к счастью, мы исправили ситуацию и перевернули для себя сезон. Как вы могли заметить, мы играем гораздо лучше, когда каждый из нас получает удовольствие".

"Я не знаю, какая задача будет поставлена перед нами в следующем сезоне, пока никто этого не знает. Да, в прошлом году нам покорилась Премьер-Лига, но теперь мы ставим перед собой более реалистичные цели. Если бы нам предложили место в середине таблицы и выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, мы бы непременно согласились".

"В первую очередь наши цели на сезон зависят от трансферов. Оценив команду после закрытия окна, можно сделать вывод, что нам по силам, а что – нет. Конечно, все зависит от мнения клуба и игроков, но, думаю, подавляющее большинство парней хотят остаться и продолжить свой прогресс здесь," - цитирует Варди Sky Sports.



Метки Арсенал, Варди, Лестер

Автор foxmcfc   

Дата 18.05.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 538

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  1. suddenly 18.05.2017 19:52 # suddenly
    Прогадал, остался. А теперь надеется, что и другие в знак солидарности Варди будут отказываться от перехода в большой клуб.

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  2. thegodfather 18.05.2017 19:06 # thegodfather
    ясен красен, чувак, ты дошел до такой стадии лч, о которой гунерасты годами мечтают

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  3. chebrec 18.05.2017 19:04 # chebrec
    пощечина вене

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