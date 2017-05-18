FA будет наказывать симулянтов дисквалификацией на два матча

Маркус Рэшфорд FA официально объявила, что со следующего сезона, на основании изучения видеоповторов, будет наказывать игроков двухматчевыми дисквалификациями за симуляции.

Данное нарушение теперь официально называется как "успешное введение рефери в заблуждение". Перечень того, что считается "успехом", также составлен: заработанный пенальти, вторая желтая или прямая красная карточка игроку противоположной команды.

Как и в случае с грубой игрой, при подозрении на симуляцию Ассоциация будет выдвигать обвинения в адрес игрока, а затем созывать независимую комиссию, составленная из одного бывшего игрока, одного бывшего тренера и одного бывшего рефери, чтобы изучить видеоповторы инцидента.

Если затем независимая комиссия единогласно сочтет вину доказанной, то симулянт будет наказан дисквалификацией на два матча, а пострадавший от его действий игрок (если речь не о пенальти) может быть реабилитирован и освобожден от собственной дисквалификации за удаление с поля, сообщает Sky Sports.

Добавим, что данное правило вступает в силу со следующего сезона и распространяется на все профессиональные лиги Англии.


Метки FA, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1412

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kesh 18.05.2017 19:29 # kesh
    Отлично, хоть что-то хорошее вводит эта FA. Неплохо бы еще начать провокаторов наказывать.

    (ответить)

  2. deathshot19 18.05.2017 19:28 # deathshot19
    Стерлинг и Агуэро в следующем сезоне не поиграют, видимо.

    (ответить)

  3. winnerd 18.05.2017 19:28 # winnerd
    Эшли Янг в недоумении и задумался о завершении карьеры

    (ответить)

  4. chebrec 18.05.2017 19:14 # chebrec
    хана мю ведь это самый главный клуб по симуляции и нытью

    (ответить)

  5. moneymaker 18.05.2017 18:59 # moneymaker
    Походу ман сосайтед вне топ10

    (ответить)

  6. rav-07 18.05.2017 18:57 # rav-07
    бедные пенсы, теперь никак чемпик не возьмут

    (ответить)

  7. mancunia-planet 18.05.2017 18:48 # mancunia-planet
    это всё чтоб мешки типа Челски за бабло (краденное) покупали медальки.
    Контекс уже по третьему кругу идёт в кабинетах ФА.

    (ответить)

  8. gerrard08 18.05.2017 18:26 # gerrard08
    пздц мю

    (ответить)

  9. januzaj00 18.05.2017 18:23 # januzaj00
    Вот именно Решфорда нужно было поставить. Пидерасц кокойто михажо

    (ответить)

  10. akadam 18.05.2017 18:21 # akadam
    Если это привело к ошибочному пенальти - дисквалифицировать бокового и главного арбитров и назначать переигровку.

    (ответить)

  11. fc-zenit 18.05.2017 18:18 # fc-zenit
    Мда(
    Заговор прям кокойто против мю. Стоило только сиралексу ласты склеить как сразу гнобить начали помойных.

    (ответить)

  12. farot 18.05.2017 18:17 # farot
    придется МЮ в два раза больше игроков теперь покупать, чтобы Моур не начал еще больше ныть

    (ответить)

  13. chev11 18.05.2017 18:11 # chev11
    Бедный Азар, даже треть матчей не сыграет(

    (ответить)

  14. melwood-lfc 18.05.2017 18:09 # melwood-lfc
    Рэшфорд, Фирмино, Стерлинг, Мата, Косорла, Уолкотт, Азар, Коста, Аспиликуета, Стуридге, Лингард, Агуеро.

    (ответить)

  15. didier-11 18.05.2017 18:04 # didier-11
    Пизда мю.
    Халявные пенки и стандарты закончились

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: