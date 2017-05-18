FA будет наказывать симулянтов дисквалификацией на два матча

FA официально объявила, что со следующего сезона, на основании изучения видеоповторов, будет наказывать игроков двухматчевыми дисквалификациями за симуляции.

Данное нарушение теперь официально называется как "успешное введение рефери в заблуждение". Перечень того, что считается "успехом", также составлен: заработанный пенальти, вторая желтая или прямая красная карточка игроку противоположной команды.



Как и в случае с грубой игрой, при подозрении на симуляцию Ассоциация будет выдвигать обвинения в адрес игрока, а затем созывать независимую комиссию, составленная из одного бывшего игрока, одного бывшего тренера и одного бывшего рефери, чтобы изучить видеоповторы инцидента.



Если затем независимая комиссия единогласно сочтет вину доказанной, то симулянт будет наказан дисквалификацией на два матча, а пострадавший от его действий игрок (если речь не о пенальти) может быть реабилитирован и освобожден от собственной дисквалификации за удаление с поля, сообщает Sky Sports.



Добавим, что данное правило вступает в силу со следующего сезона и распространяется на все профессиональные лиги Англии.