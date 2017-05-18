FA будет наказывать симулянтов дисквалификацией на два матча
FA официально объявила, что со следующего сезона, на основании изучения видеоповторов, будет наказывать игроков двухматчевыми дисквалификациями за симуляции.
Данное нарушение теперь официально называется как "успешное введение рефери в заблуждение". Перечень того, что считается "успехом", также составлен: заработанный пенальти, вторая желтая или прямая красная карточка игроку противоположной команды.
Как и в случае с грубой игрой, при подозрении на симуляцию Ассоциация будет выдвигать обвинения в адрес игрока, а затем созывать независимую комиссию, составленная из одного бывшего игрока, одного бывшего тренера и одного бывшего рефери, чтобы изучить видеоповторы инцидента.
Если затем независимая комиссия единогласно сочтет вину доказанной, то симулянт будет наказан дисквалификацией на два матча, а пострадавший от его действий игрок (если речь не о пенальти) может быть реабилитирован и освобожден от собственной дисквалификации за удаление с поля, сообщает Sky Sports.
Добавим, что данное правило вступает в силу со следующего сезона и распространяется на все профессиональные лиги Англии.
18.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
Отлично, хоть что-то хорошее вводит эта FA. Неплохо бы еще начать провокаторов наказывать.
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Стерлинг и Агуэро в следующем сезоне не поиграют, видимо.
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Эшли Янг в недоумении и задумался о завершении карьеры
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хана мю ведь это самый главный клуб по симуляции и нытью
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Походу ман сосайтед вне топ10
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бедные пенсы, теперь никак чемпик не возьмут
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это всё чтоб мешки типа Челски за бабло (краденное) покупали медальки.
Контекс уже по третьему кругу идёт в кабинетах ФА.
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пздц мю
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Вот именно Решфорда нужно было поставить. Пидерасц кокойто михажо
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Если это привело к ошибочному пенальти - дисквалифицировать бокового и главного арбитров и назначать переигровку.
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Мда(
Заговор прям кокойто против мю. Стоило только сиралексу ласты склеить как сразу гнобить начали помойных.
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придется МЮ в два раза больше игроков теперь покупать, чтобы Моур не начал еще больше ныть
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Бедный Азар, даже треть матчей не сыграет(
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Рэшфорд, Фирмино, Стерлинг, Мата, Косорла, Уолкотт, Азар, Коста, Аспиликуета, Стуридге, Лингард, Агуеро.
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Пизда мю.
Халявные пенки и стандарты закончились
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