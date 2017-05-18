Почеттино не считает "Тоттенхэм" грозной силой на трансферном рынке

Тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что его клуб не в силах соперничать со своими конкурентами по Премьер-Лиге на трансферном рынке.

"Тоттенхэм" является одной из лучших команд Премьер-Лиги двух последних лет: третье место в прошлом сезоне, и уже гарантированное второе в этом. Однако "шпоры" по-прежнему не могут совершать такие покупки и платить такие зарплаты, как "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".



Почеттино, чей клуб отягощен проектом по строительству нового стадиона стоимостью 800 миллионов фунтов, не ожидает, что этим летом что-либо изменится. Маурисио готов и дальше делать ставку на поиск молодых талантов и их выращивание в игроков топ-уровня.



"Конечно, у нас разные бюджеты, и мы стараемся ориентироваться на другие цели. Вы лучше меня знаете, как это устроено. Это очень сложно. Люди говорят, что "Тоттенхэм" стал более привлекателен, ведь участвует в Лиге Чемпионов, но когда речь заходит об игроках топ-уровня, все зависит от того, сколько ты готов им платить. Если некоторые клубы предлагают им зарплату в два раза больше, то как ты сможешь их переубедить? Я не могу обманывать, такова реальность".



"У нас есть свои цели, и мы посмотрим, сможем ли мы заполучить этих игроков. Давайте посмотрим, что произойдет. Я не считаю наше попадание в Лигу Чемпионов столь большим преимуществом".



"Да, когда ты попадаешь напрямую попадаешь в Лигу Чемпионов, минуя квалификацию, это дает более четкое представление, с чего предстоит начать, что тебя ждет. Однако я не думаю, что это как-либо повлияет на твоих потенциальных новичков".



"Что делать? Тебе нужны более молодых игроки или игроки, которых ты можешь себе позволить. Вроде Деле Алли. Он предпочел перейти сюда, нежели в другой клуб. Мы сильно рисковали с Деле Алли. А теперь он большой игрок и один из самых важных в сборной Англии. Но кто рисковал, чтобы это стало возможно? Мы", — цитирует Почеттино The Telegraph.