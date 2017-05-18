Сигурдссон не помышляет об уходе из "Суонси"

Гульфи Сигурдссон Плеймейкер "Суонси" Гульфи Сигурдссон заявил, что покинет "Либерти", только если валлийский клуб согласится его продать.

Как известно, особый интерес к 27-летнему Сигурдссону, ассистировавшему уже 13 раз в этом сезоне, проявляют "Эвертон" и "Вест Хэм". Мерсисайдский клуб даже выразил готовность заплатить 25 миллионов фунтов за исландского плеймейкера.

У самого Гульфи нет планов по смене обстановки: полузащитник прекрасно чувствует себя в "Суонси", с которым совсем недавно заключил новый контракт. Сигурдссон покинет "Либерти", только если валлийскому клубу понадобятся деньги.

"Я подписал новый контракт прошлым летом, и до его окончания остается еще три года. Если я и уйду, то только по желанию клуба. Я был счастлив здесь, еще выступая на правах аренды (в сезоне 2011/2012)".

"Я не пытаюсь уйти и не собираюсь настаивать на этом. Меня не беспокоят предложения (от других команд), о которых постоянно говорят в прессе. Учитывая наше положение, мне было легко сконцентрироваться на игре", - цитирует Сигурдссона The Independent.



Метки Сигурдссон, Суонси

Автор foxmcfc   

Дата 18.05.2017 16:00

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  1. peinpein 18.05.2017 16:12 # peinpein
    Загубили в шпорах, теперь не ни

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  2. gidro-met 18.05.2017 16:01 # gidro-met
    Сигу - идал дла многа валлиек. ХОтет детей от него

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  3. mr-terry 18.05.2017 16:00 # mr-terry
    это не норма.

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