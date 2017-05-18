Премьер-Лига. Анонс матча четверга

Джейми Варди и Уго Льорис В четверг 18 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Лестером" и "Тоттенхэмом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция

Эмоционально попрощавшись с "Уайт Харт Лэйн", "Тоттенхэм" по сути уже может доигрывать сезон, тогда как "Лестеру" есть, к чему стремиться — к месту в верхней половине таблицы, что стало бы неплохим итогом вкупе с участием в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Кроме того, совсем скоро тренеру "лис" Крейгу Шекспиру предстоит разговор с руководством клуба о своем будущем, и он бы предпочел сесть за стол переговоров на фоне хороших результатов. В трех последних выездах на "Кинг Пауэр" в рамках Премьер-Лиги "шпоры" не потерпели ни одного поражения — две победы и ничья.

"Лестер" не может рассчитывать на обоих основных центральных защитников в лице Уэса Моргана и Роберта Хута. Нампалис Менди, Энди Кинг и Данни Дринкуотер также травмированы.

"Тоттенхэм" будет лишен Кирана Триппьера, его конкурента по позиции Кайла Уолкера, а также Данни Роуза и Эрика Ламелы. Мусса Дембеле, возможно, получит передышку.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 15:05

Количество просмотров Просмотров: 596

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gjchancel 18.05.2017 15:54 # gjchancel
    Челси ещё под давлением

    (ответить)

  2. mr-terry 18.05.2017 15:25 # mr-terry
    гол лестера нужен

    (ответить)

  3. gidro-met 18.05.2017 15:24 # gidro-met
    обе з, гол Кейна.

    (ответить)

  4. mancityman 18.05.2017 15:22 # mancityman
    Лестер на изи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: