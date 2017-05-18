Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг 18 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Лестером" и "Тоттенхэмом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ТОТТЕНХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция



Эмоционально попрощавшись с "Уайт Харт Лэйн", "Тоттенхэм" по сути уже может доигрывать сезон, тогда как "Лестеру" есть, к чему стремиться — к месту в верхней половине таблицы, что стало бы неплохим итогом вкупе с участием в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Кроме того, совсем скоро тренеру "лис" Крейгу Шекспиру предстоит разговор с руководством клуба о своем будущем, и он бы предпочел сесть за стол переговоров на фоне хороших результатов. В трех последних выездах на "Кинг Пауэр" в рамках Премьер-Лиги "шпоры" не потерпели ни одного поражения — две победы и ничья.



"Лестер" не может рассчитывать на обоих основных центральных защитников в лице Уэса Моргана и Роберта Хута. Нампалис Менди, Энди Кинг и Данни Дринкуотер также травмированы.



"Тоттенхэм" будет лишен Кирана Триппьера, его конкурента по позиции Кайла Уолкера, а также Данни Роуза и Эрика Ламелы. Мусса Дембеле, возможно, получит передышку.