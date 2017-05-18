"Юнайтед" обсуждает покупку Наингголана
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Ромы" и сборной Бельгии Раджу Наингголана.
Напомним, прошлым летом активные попытки переманить Раджу предпринимал главный тренер "Челси" Антонио Конте. В марте Наинголлан подтвердил, что контактировал с "синими", но решил остаться в Риме.
Ожидается, что грядущим летом "Челси" возобновит интерес к 29-летнему бельгийцу, однако "красные дьяволы" собираются сделать все возможное, чтобы опередить новоиспеченных чемпионов Премьер-Лиги в борьбе за Раджу.
По информации Sky Sports, "Юнайтед" уже добился существенного прогресса в переговорах, но сделка пока не согласована. Сам Наингголан заинтересован в том, чтобы попробовать себя в Премьер-Лиге.
18.05.2017 15:00
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в Ливерпуль пойдёт, естессно. За трофеями.
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отсосут болтяру
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у этих лахов ваще свои скауты имеются? или они тупо покупают всех, кем Челси интересуется?
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