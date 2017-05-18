Санчес не одобряет протесты против Венгера
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что не одобряет протесты болельщики против главного тренера Арсена Венгера.
Протесты фанатской базы "канониров" достигли пикового значения в минувший вторник, когда Эмирейтс не дождался примерно 15 тысяч зрителей на поединок против "Сандерленда", завершившейся победой "Арсенала" 2:0.
Санчес не понимает такого поведения болельщиков, особенно учитывая те успехи, которых добился Венгер с клубом. По мнению чилийца, фанаты должны быть осторожны в своих желаниях.
"Я очень плохо отношусь к подобного рода протестам. Венгер сделал многое для этого клуба: он построил стадион, выиграл множество трофеев и вообще работает на благо Арсенала уже 20 лет. Он создатель "Эмирейтс", этой команды и его фирменного стиля", - сообщил Санчес Daily Mirror.
18.05.2017 14:00
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Походу прогнулся под контракт с трёхсоттысячным окладом в неделю)))
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Быстро переобулся
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Пенсы наивно думают , что Алексис примкнет к ним. Размечтались. Если куда и перейдет , то в Баварию или Юве. Он уже не молод , а трофеев то нет. Поторопился , уйдя из Барсы , ведь они в том же сезоне взяли ЛЧ. И уж тем более ошибся с переходом к пушкарям. Что сказать ?! Подкаблучник
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Чел походу думает, что он Бог в Арсенале)
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санчез уже походу одной ногой в челси и потому не боится ссать на тупых гг-фанов
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