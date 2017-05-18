Санчес не одобряет протесты против Венгера

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что не одобряет протесты болельщики против главного тренера Арсена Венгера.

Протесты фанатской базы "канониров" достигли пикового значения в минувший вторник, когда Эмирейтс не дождался примерно 15 тысяч зрителей на поединок против "Сандерленда", завершившейся победой "Арсенала" 2:0.



Санчес не понимает такого поведения болельщиков, особенно учитывая те успехи, которых добился Венгер с клубом. По мнению чилийца, фанаты должны быть осторожны в своих желаниях.



"Я очень плохо отношусь к подобного рода протестам. Венгер сделал многое для этого клуба: он построил стадион, выиграл множество трофеев и вообще работает на благо Арсенала уже 20 лет. Он создатель "Эмирейтс", этой команды и его фирменного стиля", - сообщил Санчес Daily Mirror.