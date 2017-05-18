Санчес не одобряет протесты против Венгера

Алексис Санчес и Арсен Венгер Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес заявил, что не одобряет протесты болельщики против главного тренера Арсена Венгера.

Протесты фанатской базы "канониров" достигли пикового значения в минувший вторник, когда Эмирейтс не дождался примерно 15 тысяч зрителей на поединок против "Сандерленда", завершившейся победой "Арсенала" 2:0.

Санчес не понимает такого поведения болельщиков, особенно учитывая те успехи, которых добился Венгер с клубом. По мнению чилийца, фанаты должны быть осторожны в своих желаниях.

"Я очень плохо отношусь к подобного рода протестам. Венгер сделал многое для этого клуба: он построил стадион, выиграл множество трофеев и вообще работает на благо Арсенала уже 20 лет. Он создатель "Эмирейтс", этой команды и его фирменного стиля", - сообщил Санчес Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 18.05.2017 14:00

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  1. sawbones 18.05.2017 14:42 # sawbones
    Походу прогнулся под контракт с трёхсоттысячным окладом в неделю)))

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  2. chebrec 18.05.2017 14:28 # chebrec
    Быстро переобулся

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  3. halamadrid94 18.05.2017 14:12 # halamadrid94
    Пенсы наивно думают , что Алексис примкнет к ним. Размечтались. Если куда и перейдет , то в Баварию или Юве. Он уже не молод , а трофеев то нет. Поторопился , уйдя из Барсы , ведь они в том же сезоне взяли ЛЧ. И уж тем более ошибся с переходом к пушкарям. Что сказать ?! Подкаблучник

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  4. sisyazavr 18.05.2017 14:06 # sisyazavr
    Чел походу думает, что он Бог в Арсенале)

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  5. j-silver 18.05.2017 14:04 # j-silver
    санчез уже походу одной ногой в челси и потому не боится ссать на тупых гг-фанов

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