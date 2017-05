Светская хроника за четверг

Хамес Родригес хочет перебраться в Премьер-Лигу. "Челси" сделал предложение по Марко Верратти. Дани Алвес заменит Кайла Уолкера в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес жаждет перебраться в Премьер-Лигу, а компания Adidas готова финансово поучаствовать в трансфере колумбийца. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 70 миллионов фунтов полузащитник Бернарду Силва, интерес к которому проявляет "Манчестер Юнайтед", готов уйти из "Монако" ради большого клуба. (SIC)



"Челси" предложил 55 млн. фунтов за полузащитника ПСЖ Марко Верратти. (The Sun)



"Атлетико" отчаялся вернуть нападающего "Челси" Диего Косту и теперь сосредоточится на Андреа Белотти из "Торино". (Cadena COPE)



Нападающий Александр Лакасетт подтвердил, что покинет "Лион" летом. "Атлетико" по-прежнему обходит "Арсенал" и "Ливерпуль" в борьбе за француза. (ESPN)



"Борнмут" готов предложить капитану "Челси" Джону Терри контракт на два года. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" включился в борьбу за Джона Терри. (The Telegraph)



Еще одним претендентом на Терри стал "Суонси". (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик попросит отпустить его в аренду на будущий сезон. В услугах англичанина заинтересован новичок Премьер-Лиги "Брайтон". (Evening Standard)



"Челси", "Арсенал" и оба клуба из Манчестера заинтересованы в голкипере "Стоука" Джеке Бутланде. (Daily Star)



Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси отвергнет интерес "Челси", "Эвертона" и "Тоттенхэма" и перейдет в "Милан" за 24 млн. фунтов. (Sky Italia)



"Тоттенхэм" собирается пригласить ветерана "Ювентуса" Дани Алвеса на место Кайла Уолкера, который будет продан летом. (Evening Standard)



Также близки к уходу из "Тоттенхэма" Данни Роуз и Эрик Дайер. (The Sun)



Нападающий "Милана" Мбайе Ньянг отказался от постоянного трансфера в "Уотфорд" после истечения аренды. (ESPN)



"Борнмут" предложит 35-летнему нападающему "Сандерленда" Джермейну Дефо контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" сражаются за нападающего "Бернли" Эшли Барнса. (ESPN)



"Суонси" открыт к возвращению нападающего Бафетимби Гомиса после истечения аренды. (Sky Sports)



Другое



Клаудио Раньери — большой фаворит на роль нового тренера "Уотфорда". (Daily Star)



Райан Гигз лидирует в борьбе на роль следующего тренера "Мидлсбро". (Daily Mail)



Реальная посещаемость домашнего матча "Арсенала" против "Сандерленда" составила всего 45 тыс. зрителей. (The Telegraph)



Голкипер Асмир Бегович считает, что не заслужил чемпионскую медаль Премьер-Лиги. (Evening Standard)



Рияд Махрез может лишиться статуса штатного пенальтиста "Лестера". (Daily Mail)



Владелец "Лестера" согласовал приобретение бельгийского клуба "Левен". (Daily Mail)