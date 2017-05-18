У Сабалеты есть несколько предложений из Премьер-Лиги

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета сообщил, что уже получил несколько предложений от клубов Премьер-Лиги.

За плечами у Сабалеты девять лет выступлений на "Этихад", однако на прошлой неделе "горожане" официально объявили, что истекающий контракт Пабло продлен не будет.



Огромный опыт 32-летнего аргентинца, а также статус свободного агента делают его привлекательной целью для клубов Премьер-Лиги, и сам Пабло обещает рассмотреть варианты, чтобы остаться в английском футболе.



"У меня есть несколько предложений от команд Премьер-Лиги, несколько предложений из-за рубежа. Я просто размышляю, как будет лучшего всего для меня и моей семьи".



"Я нахожусь в Англии уже так много лет. Я счастлив здесь и получаю удовольствие от выступлений в Премьер-Лиге. Поэтому посмотрим. У меня есть предложения из различных стран, но Премьер-Лига — величайшее соревнование в мире. Таково мое ощущение после столь многих лет здесь. Посмотрим, что произойдет в конце сезона".



"Будет тяжело больше не играть в этой футболке, но я думаю, что поступаю правильно. Пришло время двигаться дальше. Я постараюсь отыграть еще пару лет. Я буду не первым игроком, который покидает клуб после столь многих лет, а затем примеряет футболку другого клуба. Если однажды мне придется вернуться и сыграть против "Сити", это будет тяжело, но ты должен принять это".



"Думаю, каждый понимает, что часть моих лучших лет в футболе прошла в этом клубе. Куда бы я ни отправился, я постараюсь демонстрировать прежнюю самоотдачу и страсть, как и на протяжении всей моей карьеры. Это то, что мы, игроки, должны делать", — цитирует Сабалету The Telegraph.