Моуриньо просит Эллардайса о пощаде

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил пощады у Сэма Эллардайса и пожаловался, что матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" не был перенесен на субботу.

В ближайшее воскресенье "красные дьяволы" завершат сезон Премьер-Лиги домашним матчем против "Пэлас", а уже в среду их ожидает финал Лиги Европы против "Аякса" в Стокгольме.



Жозе огорчен, что Премьер-Лига не пошла "Юнайтед" навстречу и не предложила передвинуть матч против "Пэлас" на 24 часа раньше. Теперь Моуриньо вынужден выпустить сугубо резервный состав и надеется на пощаду со стороны своего коллеги Большого Сэма.



"Мы шестые, "Кристал Пэлас" в безопасности, поэтому результат не важен. Думаю, в тот момент, когда "Кристал Пэлас" обыграл "Халл", "Халл" вылетел, а "Суонси" оказался в безопасности, в этот самый момент наш матч следовало перенести на субботу. В любой другой стране мира его перенесли бы на субботу. Просил ли я об этом FA? Я не теряю впустую время. Когда я знаю, что бой будет проигран, я не вступаю в бой".



"Я здесь уже семь лет, и я никогда не видел и намека на то, что их волнует выступление английских команд в европейских соревнованиях. Я никогда не видел никакой помощи "Челси", "Манчестер Юнайтед" или в прошлом году "Манчестер Сити". Ты обречен на поражение, если попросишь о помощи".



"Я разочарован. Надеюсь, нас не убьют, потому что вы знаете, каким будет наш состав. Надеюсь, фанаты на "Олд Траффорд" поддержат команду и простят ей некоторую наивность, простят недостаток уверенности в себе. И я надеюсь, Большой Сэм покажет, что является моим хорошим другом, и обойдется с нами попроще. Он скажет Захе притормозить, а Бентеке оставит дома. Надеюсь, он пощадит нас".



"Погба вернется к воскресенью, но он не тренировался и не играл после смерти своего отца. Я использую пару-тройку игроков первой команды, чтобы обеспечить некоторую стабильность тем молодым парням, что сыграют, поскольку не думаю, что эти парни смогут самостоятельно провести матч", — приводит слова Моуриньо The Guardian.