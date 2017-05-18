Моуриньо просит Эллардайса о пощаде
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил пощады у Сэма Эллардайса и пожаловался, что матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" не был перенесен на субботу.
В ближайшее воскресенье "красные дьяволы" завершат сезон Премьер-Лиги домашним матчем против "Пэлас", а уже в среду их ожидает финал Лиги Европы против "Аякса" в Стокгольме.
Жозе огорчен, что Премьер-Лига не пошла "Юнайтед" навстречу и не предложила передвинуть матч против "Пэлас" на 24 часа раньше. Теперь Моуриньо вынужден выпустить сугубо резервный состав и надеется на пощаду со стороны своего коллеги Большого Сэма.
"Мы шестые, "Кристал Пэлас" в безопасности, поэтому результат не важен. Думаю, в тот момент, когда "Кристал Пэлас" обыграл "Халл", "Халл" вылетел, а "Суонси" оказался в безопасности, в этот самый момент наш матч следовало перенести на субботу. В любой другой стране мира его перенесли бы на субботу. Просил ли я об этом FA? Я не теряю впустую время. Когда я знаю, что бой будет проигран, я не вступаю в бой".
"Я здесь уже семь лет, и я никогда не видел и намека на то, что их волнует выступление английских команд в европейских соревнованиях. Я никогда не видел никакой помощи "Челси", "Манчестер Юнайтед" или в прошлом году "Манчестер Сити". Ты обречен на поражение, если попросишь о помощи".
"Я разочарован. Надеюсь, нас не убьют, потому что вы знаете, каким будет наш состав. Надеюсь, фанаты на "Олд Траффорд" поддержат команду и простят ей некоторую наивность, простят недостаток уверенности в себе. И я надеюсь, Большой Сэм покажет, что является моим хорошим другом, и обойдется с нами попроще. Он скажет Захе притормозить, а Бентеке оставит дома. Надеюсь, он пощадит нас".
"Погба вернется к воскресенью, но он не тренировался и не играл после смерти своего отца. Я использую пару-тройку игроков первой команды, чтобы обеспечить некоторую стабильность тем молодым парням, что сыграют, поскольку не думаю, что эти парни смогут самостоятельно провести матч", — приводит слова Моуриньо The Guardian.
18.05.2017 11:00
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Последние комментарии:
Стомиллионник должен сыграть в финале , и ради отца выиграть его с командой. Короче , в следующем сезоне чую , увидим пять клубов из АПЛ. Для нас в какой то мере будет интрига. А то скучно. Ни немцев , ни итальяшек , ни французов не видно.
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даже жаль манков стало, такой тренер должен был у пенсов остаться все таки. недостойно для клуба уровня мюю такие вещи говорить
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Какой же он убогий, во что превратился...хотя, как клуп - такой и тренер.
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Пощады......О_о
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Знатно троллит.
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Помойка просит пощады у Кристал Пэлас. Саф в гробу перевернулся поди
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Просто лол.
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Красава, Жозе. Угарает как надо. Осталось ему только подлизаться к Аяксу, и карьера спасена. Например, уговорить Вудворда выделить лямов 100 Аяксу за поражение в финале.
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Жозе Нюниньо в своём репертуаре
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6 Манчестер Юнайтед 37 66
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Лучий
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