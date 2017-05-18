Заха останется в "Кристал Пэлас"

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" выразил готовность остаться в клубе и заключить новый долгосрочный контракт.

Этот сезон можно уверенно назвать самым продуктивным в карьере Уилфрида. Заха забил семь голов и отдал девять результативных передач, а также был признан Игроком Года в своей команде.

Своей игрой 24-летний Заха привлек интерес "Тоттенхэма". Кроме того, как сообщает The Guardian, за последние недели в контакт с представителями игрока сборной Кот-д'Ивуара вступили "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Однако экс-игрок "Манчестер Юнайтед" готов отвергнуть интерес больших клубов и остаться на "Селхерст Парк". По информации издания, стороны уже начали переговоры о новом контракте на пять лет.

Благодаря новой сделке Заха сможет увеличить свое жалование с 60 до 110 тыс. фунтов в неделю, встав в один ряд с самым высокооплачиваемым игроком "Пэлас" в лице нападающего Кристиана Бентеке.


Метки Заха, контракты, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 10:00

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  1. halamadrid94 18.05.2017 10:31 # halamadrid94
    Слишком много водится. Порой даже чересчур много. Нужно на команду играть . Да и статистику подправлять. Тогда может и перейдет в какой нибудь Саутгемптон

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  2. keithcurle 18.05.2017 10:13 # keithcurle
    Правильно. За Пэлас еще побегать пару годков можно, вистов себе поднабрать. Прошлый опыт раннего перехода в мю чему-то да научил.

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  3. chebrec 18.05.2017 10:08 # chebrec
    Легенда мю

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  4. hazarchik 18.05.2017 10:06 # hazarchik
    Сверху трансферная цель Венгера

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