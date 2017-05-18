Заха останется в "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" выразил готовность остаться в клубе и заключить новый долгосрочный контракт.

Этот сезон можно уверенно назвать самым продуктивным в карьере Уилфрида. Заха забил семь голов и отдал девять результативных передач, а также был признан Игроком Года в своей команде.



Своей игрой 24-летний Заха привлек интерес "Тоттенхэма". Кроме того, как сообщает The Guardian, за последние недели в контакт с представителями игрока сборной Кот-д'Ивуара вступили "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Однако экс-игрок "Манчестер Юнайтед" готов отвергнуть интерес больших клубов и остаться на "Селхерст Парк". По информации издания, стороны уже начали переговоры о новом контракте на пять лет.



Благодаря новой сделке Заха сможет увеличить свое жалование с 60 до 110 тыс. фунтов в неделю, встав в один ряд с самым высокооплачиваемым игроком "Пэлас" в лице нападающего Кристиана Бентеке.