"Борнмут" готов заплатить более 30 миллионов фунтов за Беговича и Аке

Натан Аке "Борнмут" собирается предложить более 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке из "Челси".

Достоверно известно, что "вишенки" пытались приобрести Беговича еще в январе. Главный тренер "синих" Антонио Конте был готов отпустить 29-летнего боснийца, но так и не смог подыскать тому адекватную замену.

По информации The Guardian, "Борнмут" до сих пор заинтересован в дублере Тибо Куртуа, а сам Асмир заинтересован в том, чтобы уйти в клуб, где он сможет получать регулярную игровую практику. Учитывая эти обстоятельства, у клуба с "Виталити" не должно возникнуть особых проблем с приобретением оцениваемого в 12 млн. фунтов Беговича.

А вот заполучить Аке, которого "Челси" досрочно вернул из аренды в январе, "Борнмуту" будет гораздо сложнее. На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на 22-летнего голландца, который сыграл всего два матча за "синих", хотя у "вишенок" имел твердое место в старте.

"Борнмуту" придется серьезно постараться, чтобы заполучить Аке. Стартовое предложение по Натану может заставить рекордные для "вишенок" 20 млн. фунтов, сообщает издание.


Метки Аке, Бегович, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 09:00

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  1. fc-zenit 18.05.2017 09:13 # fc-zenit
    поxyй, продано щщс.

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  2. admet 18.05.2017 09:10 # admet
    Беговича пусть берут, а с Аке пусть сосут пис0с.

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  3. j-silver 18.05.2017 09:10 # j-silver
    алле, один аке 40 минимум стоит + бегович десятку

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  4. rollik707 18.05.2017 09:04 # rollik707
    Маловато будет. Да и с достойными заменами сейчас тяжело.

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