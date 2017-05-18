"Борнмут" готов заплатить более 30 миллионов фунтов за Беговича и Аке

"Борнмут" собирается предложить более 30 миллионов фунтов за голкипера Асмира Беговича и защитника Натана Аке из "Челси".

Достоверно известно, что "вишенки" пытались приобрести Беговича еще в январе. Главный тренер "синих" Антонио Конте был готов отпустить 29-летнего боснийца, но так и не смог подыскать тому адекватную замену.



По информации The Guardian, "Борнмут" до сих пор заинтересован в дублере Тибо Куртуа, а сам Асмир заинтересован в том, чтобы уйти в клуб, где он сможет получать регулярную игровую практику. Учитывая эти обстоятельства, у клуба с "Виталити" не должно возникнуть особых проблем с приобретением оцениваемого в 12 млн. фунтов Беговича.



А вот заполучить Аке, которого "Челси" досрочно вернул из аренды в январе, "Борнмуту" будет гораздо сложнее. На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на 22-летнего голландца, который сыграл всего два матча за "синих", хотя у "вишенок" имел твердое место в старте.



"Борнмуту" придется серьезно постараться, чтобы заполучить Аке. Стартовое предложение по Натану может заставить рекордные для "вишенок" 20 млн. фунтов, сообщает издание.