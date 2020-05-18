Моуриньо хочет сохранить Де Хеа в "Юнайтед"

Давид Де Хеа Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что этот сезон закончен для Давида Де Хеа, однако он надеется сохранить испанского голкипера в клубе.

Как известно, на отложенный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в среду вечером Моуриньо выпустил Серхио Ромеро, дабы тот получил практику перед финалом Лиги Европы. Кроме того, Жозе уже пообещал, что воскресный поединок заключительного тура против "Кристал Пэлас" проведет его юный соотечественник Жоэл Перейра.

Отстранение Де Хеа от матчей команды во многом выглядит искусственным, особенно на фоне слухов, сватающих Давида в "Реал". Однако после безголевой ничьи на "Сент Мэри" Моуриньо заявил, что хочет сохранить своего первого номера.

"Когда Де Хеа в следующий раз сыграет за "Юнайтед"? Думаю, в первом матче предсезонного периода в Лос-Анджелесе".

"Против "Кристал Пэлас" я надеюсь сыграть с Жоэлом. В финале я надеюсь сыграть с Серхио. Надеюсь, у нас не возникнет проблем с двумя этими голкиперами".

"Однако Давид лучший в мире, и мы, конечно, хотим сохранить лучшего в мире", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. trent 18.05.2017 09:11 # trent
    Было бы здорово сохранить его в клубе. Конечно, Юнайтед обладает двумя голкиперами топ-уровня, но Де Хеа разумеется номер один в команде.

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  2. farot 18.05.2017 08:27 # farot
    Однако Давид лучший в мире, и мы, конечно, хотим сохранить лучшего в мире

    Источник: http://fapl.ru/posts/54981/?c=1

    лучший разве что по пропусканию в домик

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  3. meshuggah 18.05.2017 08:17 # meshuggah
    Без шансов, Челси не продает своих лидеров в отличие от скума

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  4. antiterror 18.05.2017 08:15 # antiterror
    Шах и мат, хейтеры!

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