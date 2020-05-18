Моуриньо хочет сохранить Де Хеа в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что этот сезон закончен для Давида Де Хеа, однако он надеется сохранить испанского голкипера в клубе.

Как известно, на отложенный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в среду вечером Моуриньо выпустил Серхио Ромеро, дабы тот получил практику перед финалом Лиги Европы. Кроме того, Жозе уже пообещал, что воскресный поединок заключительного тура против "Кристал Пэлас" проведет его юный соотечественник Жоэл Перейра.



Отстранение Де Хеа от матчей команды во многом выглядит искусственным, особенно на фоне слухов, сватающих Давида в "Реал". Однако после безголевой ничьи на "Сент Мэри" Моуриньо заявил, что хочет сохранить своего первого номера.



"Когда Де Хеа в следующий раз сыграет за "Юнайтед"? Думаю, в первом матче предсезонного периода в Лос-Анджелесе".



"Против "Кристал Пэлас" я надеюсь сыграть с Жоэлом. В финале я надеюсь сыграть с Серхио. Надеюсь, у нас не возникнет проблем с двумя этими голкиперами".



"Однако Давид лучший в мире, и мы, конечно, хотим сохранить лучшего в мире", — сообщил Моуриньо Sky Sports.