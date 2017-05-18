"Челси" начал переговоры с Куртуа и Азаром о новых контрактах

Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги, "Челси" поспешил начать переговоры с голкипером Тибо Куртуа и полузащитником Эденом Азаром о новых контрактах.

На протяжении последних месяцев в прессе не утихают слухи, сватающие двух игроков сборной Бельгии в "Реал". Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются в кратчайшее время закончить эти спекуляции.



Как сообщает The Telegraph, еще на прошлой неделе "синие" провели неофициальные переговоры с Азаром, которому будет предложен новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Новая сделка ожидает и Куртуа, чьи представители также успели обсудить продление сотрудничества с клубом.



Ожидается, что благодаря новой сделке Тибо сможет увеличить свою текущую недельную зарплату в 100 тыс. фунтов минимум в полтора раза. Если "Реал" действительно решил сосредоточиться на кандидатуре Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", то у "синих" не возникнет никаких проблем с тем, чтобы удержать Куртуа.



Добавим, что новый контракт должен подписать и главный тренер "Челси" Антонио Конте. Вместе с увеличенной зарплатой итальянец получит внушительный трансферный бюджет, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону.