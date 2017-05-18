"Челси" начал переговоры с Куртуа и Азаром о новых контрактах

Эден Азар и Тибо Куртуа Оформив чемпионский титул Премьер-Лиги, "Челси" поспешил начать переговоры с голкипером Тибо Куртуа и полузащитником Эденом Азаром о новых контрактах.

На протяжении последних месяцев в прессе не утихают слухи, сватающие двух игроков сборной Бельгии в "Реал". Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются в кратчайшее время закончить эти спекуляции.

Как сообщает The Telegraph, еще на прошлой неделе "синие" провели неофициальные переговоры с Азаром, которому будет предложен новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. Новая сделка ожидает и Куртуа, чьи представители также успели обсудить продление сотрудничества с клубом.

Ожидается, что благодаря новой сделке Тибо сможет увеличить свою текущую недельную зарплату в 100 тыс. фунтов минимум в полтора раза. Если "Реал" действительно решил сосредоточиться на кандидатуре Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", то у "синих" не возникнет никаких проблем с тем, чтобы удержать Куртуа.

Добавим, что новый контракт должен подписать и главный тренер "Челси" Антонио Конте. Вместе с увеличенной зарплатой итальянец получит внушительный трансферный бюджет, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону.


Метки Азар, контракты, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1774

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alarma 18.05.2017 09:16 # alarma
    Ну это вобще дикая дичь суууууккааааа как же я ору пздц!!!!!!!Некоторые сервисы российского "Яндекса", в частности "Яндекс.Пробки" Россия могла бы использовать для наступления на Украину.

    Об этом во время круглого стола сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров, передает УНН.

    "Сервисы "Яндекса", например "Яндекс.Пробки", "Навигатор" - это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины. Если надо планировать любое наступление, прорыв, или какие-то другие действия - то лучшей ситуации и не придумаешь. Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", - заявил он.

    (ответить)

  2. bulbinsky 18.05.2017 09:13 # bulbinsky
    Норм так горят хейтеры пока лучший клуб Англии МЮ исправно набирает очко в каждом матче

    (ответить)

  3. farot 18.05.2017 08:19 # farot
    На протяжении последних месяцев в прессе не утихают слухи, сватающие двух игроков сборной Бельгии в "Реал".

    Источник: http://fapl.ru/posts/54980/?c=1

    уже месяц, как утихли. Так как до Переса дошло, что Челси просто так своих ведущих игроков не отпускает.
    Да и чемпионство в самой конкурентоспособной лиге они завоевали быстрее, чем Реал в чемпионате двух с половиной команд, полторы из которых барахлят в этом сезоне.

    Так какой смысл бельгийцам идти на понижение?

    (ответить)

  4. cap26 18.05.2017 08:18 # cap26
    Бачучаааи - 220 минут сыграно в АПЛ - 3 гола.
    >70 минут на гол.

    рэшфорд - 1696 минут в АПЛ - 5 голов.
    >340 минут на гол

    АХ-АХ-АХ. взяли топарика за каких то 30 лямов паундов +второй чемпик за 3 года. когда скумы насосались за 800 лямов трансферов за эти годы. чтобы год за годом играть в ЛЕ!!! АХ АХ АХ.

    ладн ладн, тогда возьмем так, за все турниры:

    Бачучаи 692 минут - 7 голов
    > 98 минут на гол

    рэшфорд 3036 минут 11 голов
    >276 минут на гол

    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

    Хотя это не зашквар только для одного рэшфорда, ибо Бачучаи ссыт на всю АПЛ) по голам в минуту))) АХАХАХАХАХАХАХААХАХХААХАХАХ
    Как же Аристократы топово ПРОСТО ИМБОВО ССУТ НА ВСЕХ ОКРУЖАЮЩИХ!!!
    P/s: Кейн лукаку Санчес овер 120-150 минут на гол. И напоследок АХ АХ АХ!!!!!!!

    (ответить)

  5. cfc-chelsea-cfc 18.05.2017 08:10 # cfc-chelsea-cfc
    «Манчестер Юнайтед» является худшим клубом чемпионата Англии по соотношению цена-качество.

    Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал худшей командой чемпионата Англии по соотношению цена-качество. Соответствующее исследование провело издание The Times.

    Для определение места команд премьер-лиги в данной таблице бралось отношение опубликованного годового отчета по заработным платам в клубе к набранным в нынешнем сезоне первенства страны очкам. Самым успешным с этой точки зрения клубом оказался лондонский «Тоттенхэм», который обеспечил себе второе место в текущем сезоне чемпионата Англии и участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Второе место занял «Борнмут», третье — «Эвертон».

    Худшим клубом в данном рейтинге оказался «Манчестер Юнайтед», который по итогам нынешнего сезона может занять пятое или шестое место в турнирной таблице, также команда сыграет в финале Лиги Европы.

    Чемпионат Англии завершится 21 мая. Ранее «Челси», одержав победу над «Вест Бромвичем», обеспечил себе звание чемпиона страны по итогам сезона.

    ИМХО

    (ответить)

  6. largo-winch 18.05.2017 08:01 # largo-winch
    Специалисты Роспотребнадзора измерили уровень содержания аммиака в воздухе на стадионе «Крестовский» и выяснили, что он превышен в 2,5 раза.

    Это стало одной из причин переноса матча «Зенита» с «Краснодаром» на «Петровский».

    «Уровень аммиака превышен, это понятно, если помещения стоят глухими, без вентиляции. А рабочие справляют нужду по углам — это проблема всех больших строек», – сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

    Когда вентиляционные системы заработают, руководство «Зенит-Арены» будет готово вновь пустить специалистов Роспотребнадзора на стадион для проведения замеров.


    построили помойку за 50 ярдов. Ахуенно!

    (ответить)

  7. rollik707 18.05.2017 07:57 # rollik707
    Топари. Заслужено в этом сезоне. Дальше посмотрим.

    (ответить)

  8. ask 18.05.2017 07:56 # ask
    Лучшие! Заслужили! Будут раком ставить пригородную помойку

    (ответить)

  9. meshuggah 18.05.2017 07:37 # meshuggah
    Заслужили

    (ответить)

  10. reeker 18.05.2017 07:34 # reeker
    Топари.

    (ответить)

  11. cezar 18.05.2017 07:18 # cezar
    зачем ?

    (ответить)

  12. chelsea-69 18.05.2017 07:12 # chelsea-69
    Норм тема

    (ответить)

  13. sharan 18.05.2017 07:10 # sharan
    Челси чемпион, спартак тоже

    (ответить)

  14. maxat1988 18.05.2017 07:06 # maxat1988
    Челси чемпион

    (ответить)

  15. shimane 18.05.2017 07:02 # shimane
    счастливая пара

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: