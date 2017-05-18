"Уотфорд" рассмотрит кандидатуры Слуцкого, Раньери и Силвы
После решения "Уотфорда" отказаться от услуг Вальтера Маццарри английская пресса принялась спекулировать, кто может сменить итальянца на посту главного тренера.
Напомним, накануне "шершни" официально объявили, что Маццарри покинет свой после после заключительного матча сезона. Таким образом, ни одному специалисту не удалось продержаться в "Уотфорде" дольше 11 месяцев с момента ухода Джанфранко Дзолы в декабре 2013.
По информации The Independent, расставание с Маццарри обусловлено не только пятью поражениями подряд в последних матчах, но недовольством игроков старомодным и педантичным стилем работы Вальтера, который до сих пор вынужден пользоваться услугами переводчика на тренировках.
Ранним фаворитом букмекеров на роль сменщика 55-летнего Маццарри стал его соотечественник Клаудио Раньери, который после увольнения из "Лестера" уже неоднократно говорил о своем желании вернуться к работе в английском футболе.
Сообщается, что наравне с Раньери "шершни" рассматривают кандидатуру бывшего наставника московского ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, который проживает в Англии с января. Семья Поццо, владеющая "Уотфордом", уже наладила контакт с обоими специалистами.
Также шансы войти в этот шорт-лист и получить приглашение на собеседование имеет рулевой "Халла" Марку Силва. Португалец не смог спасти "тигров" от вылета из Премьер-Лиги, но за считанные месяцы работы в Англии заработал отличную репутацию.
18.05.2017 06:00
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Последние комментарии:
ссуцкий будет последним.
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Больше чем уверен, что Леня с уотфордом даже в чемпионшипе будет не выше середины таблицы.
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Подпишут Слуцкого, Уотфорд возьмет в аренду Зуму, Тэмми Абрахама, Чалобу и еще пару игроков, Челси оплату зп возьмет на себя этих игроков. И получится, что и друга пристроит и игрокам даст практику в АПЛ, чисто еврейский ход.
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Расшатает скамейки
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слуцкий топчик, затащит. но это не точно
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Я наоборот был бы рад видеть его в АПЛ
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Ссуцкий пусть не позорится, его уровень максимум вшивый РПЛ
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Когда есть раньери и силва, у слуцкого шансов нет
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Лёня, тащи!
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