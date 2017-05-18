"Хаддерсфилд" поспорит с "Редингом" за третью путевку в Премьер-Лигу
Соперником "Рединга" по финальному матчу плей-офф Чемпионшипа стал "Хаддерсфилд", только в серии пенальти сломивший сопротивление "Шеффилд Уэнсдей".
В минувшее воскресенье "Хаддерсфилд" и "Уэнсдей" сыграли "всухую". Ответная встреча также завершилась миром (1:1) — команды лишь обменялись голами во втором тайме.
Два экс-тайма не помогли выявить победителя. А вот в серии 11-метровых нервны оказались крепче у "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера — 3:4.
Добавим, что финал плей-офф Чемпионшипа пройдет на "Уэмбли" в понедельник 29 мая.
18.05.2017 00:35
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Последние комментарии:
Лол, финал как раз на мой ДР приходится))
Надеюсь на подарок, го в АПЛ.
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друг Клоппа, давай, ждем в АПЛ. как там наш Уорд, тащит хоть немного
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