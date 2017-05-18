"Хаддерсфилд" поспорит с "Редингом" за третью путевку в Премьер-Лигу

Дэвид Вагнер Соперником "Рединга" по финальному матчу плей-офф Чемпионшипа стал "Хаддерсфилд", только в серии пенальти сломивший сопротивление "Шеффилд Уэнсдей".

В минувшее воскресенье "Хаддерсфилд" и "Уэнсдей" сыграли "всухую". Ответная встреча также завершилась миром (1:1) — команды лишь обменялись голами во втором тайме.

Два экс-тайма не помогли выявить победителя. А вот в серии 11-метровых нервны оказались крепче у "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера — 3:4.

Добавим, что финал плей-офф Чемпионшипа пройдет на "Уэмбли" в понедельник 29 мая.


Метки Хаддерсфилд, Чемпионшип, Шеффилд Уэнсдей

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2017 00:35

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  1. huddersfield 18.05.2017 01:21 # huddersfield
    Лол, финал как раз на мой ДР приходится))

    Надеюсь на подарок, го в АПЛ.

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  2. ssa 18.05.2017 00:42 # ssa
    друг Клоппа, давай, ждем в АПЛ. как там наш Уорд, тащит хоть немного

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