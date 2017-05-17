"Юнайтед" не проиграл "Саутгемптону" благодаря Ромеро

Безупречная игра Серхио Ромеро в воротах позволила "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в выездном матче против "Саутгемптона" — 0:0.

Клод Пюэль значительно освежил стартовый состав "святых", бросив в бой Седрика Соареша, Джека Стивенса, Мэтта Таргетта, Стивена Дэвиса, Джеймса Уорд-Проуза, Душана Тадича, Натана Редмонда и Маноло Габбиадини.



Как и ожидалось, место в воротах "красных дьяволов" занял Серхио Ромеро. Маттео Дармиан, Маруан Феллайни и Генрих Мхитарян заменили Дейли Блинда, Майкла Кэррика и Джесси Лингарда.



Первый заслуживающий внимания момент возник уже на пятой минуте, когда Эрик Байи возле линии штрафной площади помог себе рукой обработать мяч. Рефери Майк Дин назначил пенальти, однако Габбиадини не смог переиграть Ромеро с 11-метровой отметки.



На восьмой минуте Байи вполне мог исправиться, однако голкипер хозяев Фрэйзер Форстер справился с плотным ударом ивуарийца.



После довольно бодрой концовки игра несколько поскучнела. Было много борьбы, но мало ярких моментов. В целом соперники были достойны друг друга, но "Юнайтед" чувствовал себя чуть увереннее.



А вот начало второго тайма целиком осталось за "Саутгемптоном". Ромеро трижды спас свою команду, отразив непростые удары Душана Тадича, Ориоля Ромеу и Уорд-Проуза.



Вскоре "дьяволы" несколько отодвинули игру от своих ворот, а на 71-й минуте Антони Мартиаль даже отметился попаданием в штангу с дистанции. Тем не менее, "святые" не перестали ходить вперед.



"Саутгемптон" проявил большее желание к победе, однако пробить Серхио Ромеро так и не смог. "Юнайтед" провел неплохой тренировочный матч в преддверии финала Лиги Европы, но в атаке был неубедителен, за 90 минут нанеся всего один точный удар.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче