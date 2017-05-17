"Юнайтед" не проиграл "Саутгемптону" благодаря Ромеро
Безупречная игра Серхио Ромеро в воротах позволила "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в выездном матче против "Саутгемптона" — 0:0.
Клод Пюэль значительно освежил стартовый состав "святых", бросив в бой Седрика Соареша, Джека Стивенса, Мэтта Таргетта, Стивена Дэвиса, Джеймса Уорд-Проуза, Душана Тадича, Натана Редмонда и Маноло Габбиадини.
Как и ожидалось, место в воротах "красных дьяволов" занял Серхио Ромеро. Маттео Дармиан, Маруан Феллайни и Генрих Мхитарян заменили Дейли Блинда, Майкла Кэррика и Джесси Лингарда.
Первый заслуживающий внимания момент возник уже на пятой минуте, когда Эрик Байи возле линии штрафной площади помог себе рукой обработать мяч. Рефери Майк Дин назначил пенальти, однако Габбиадини не смог переиграть Ромеро с 11-метровой отметки.
На восьмой минуте Байи вполне мог исправиться, однако голкипер хозяев Фрэйзер Форстер справился с плотным ударом ивуарийца.
После довольно бодрой концовки игра несколько поскучнела. Было много борьбы, но мало ярких моментов. В целом соперники были достойны друг друга, но "Юнайтед" чувствовал себя чуть увереннее.
А вот начало второго тайма целиком осталось за "Саутгемптоном". Ромеро трижды спас свою команду, отразив непростые удары Душана Тадича, Ориоля Ромеу и Уорд-Проуза.
Вскоре "дьяволы" несколько отодвинули игру от своих ворот, а на 71-й минуте Антони Мартиаль даже отметился попаданием в штангу с дистанции. Тем не менее, "святые" не перестали ходить вперед.
"Саутгемптон" проявил большее желание к победе, однако пробить Серхио Ромеро так и не смог. "Юнайтед" провел неплохой тренировочный матч в преддверии финала Лиги Европы, но в атаке был неубедителен, за 90 минут нанеся всего один точный удар.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.05.2017 23:40
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Ничего удивительного битва середняков. Саут даже мог карать не повезло чуток.
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Жену Моура в ресторан водил, тошнит от этой херпи. Ах да, судейка - редкий обсос.
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положено начало новой беспроигрышной серии!
ГГМЮ!!!!!1
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Ничего скоро 5 ТО после Сафа. Шарлатаны, распиздяи, хуесасы всех мастей снова разведут МЮ на сгнивший кал за млн 40-60. Будут все лето крики что МЮ щас начнет нагибать и тд. Факт после Сафа клуб стал просто набором распиареных и зажравшихся актеров.Ладно трофеи, игры не видно, валидол каждый матч. Да МЮ Сафа с середняками в составе могли проебывать матч но сражаться атаковать приятно смотреть было. Здесь защита - защита - защита , центр поля нулевой.
Повезет катнут мяч вин 1-0(ага щас как правило в конце их накажут и 1-1), не повезет 0-0(есть вероятность что в конце и пропустят 0-1 и ваще просрут).Самое обидное не видно норм атакующей, комбинационной игры. Повезет если фланги обострят мб гол и фсе творчество Моурв
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Э то кто еще играет в оборонительный футбол!!1
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МНе не понятно, почему некоторые пинсы бомбят от МЮ, уже будучи чемпиками? комплекс младшего брата?
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Пох Шеффилд или Хаддерсфилд, главное чтобы не Рединг.
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Это как можно гнать на Челси мол они играют в оборонительный футбол, если сами забили на 30 голов меньше и пропустили тоже меньше. Муму убог. #ManchesterisBlue
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на матч вообще пох в любом случае, ток наркоты этого не понимают, всё на ЛЕ
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мамку моура того
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Какое же муму убогое, просто пздц...
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Челси 1 37 29 3 5 80:32
Манчестер Юнайтед 6 37 17 15 5 52:29
уриньо: челси чрезвычайно оборонительная команда
конченный недоклуб (абсолютно по всем параметрам), с маразматиком коучом
всех скумов с чемпионством кстати.
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МЮ хорош. Марс должен играть в финале
Когда ж рунька свалит, неповоротливое бреано
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17 15 5
Источник: http://fapl.ru/table/
ахахха бля, 20 потерь очков из 37 матчей. это чаще чем каждый второй матч скумы горят.
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Ясно.
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6 ничмю 37 66
красиво
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в следующем сезоне возьмем апл, обильно поссав на хейтеров.
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Норм размяли кипера. Чем, собственно, и занимались весь сезон.
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