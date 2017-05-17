Петр Чех не считает постыдным участие в Лиге Европы

Голкипер "Арсенала" Петр Чех считает, что его команда должна серьезно отнестись к выступлению в Лиге Европы, если не сможет завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

В преддверии заключительного тура Премьер-Лиги "канониры" занимают только пятую позицию. Для попадания в топ-4 им необходимо, чтобы в воскресенье "Ливерпуль" не смог обыграть дома "Мидлсбро", или "Манчестер Сити" уступил "Уотфорду".



Однако опытный Чех, выигрывавший Лигу Европы с "Челси", считает, что в участии во втором по значимости европейском клубном турнире нет ничего постыдного, и "Арсенал" должен самым серьезным образом настроиться на выступление в этом соревновании, если останется вне топ-4.



"Европейский трофей есть европейский трофей. Конечно, ты предпочтешь сыграть в Лиге Чемпионов, нежели в Лиге Европы, но вы можете видеть, что большие команды все серьезнее и уважительнее относятся к Лиге Европы, потому что это европейский трофей".



"Кроме того, теперь через победу в Лиге Европы ты можешь попасть в Лигу Чемпионов. С завоеванием этой медали у меня связаны великолепные воспоминания", — цитирует Чеха Evening Standard.