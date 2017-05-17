"Саутгемптон" может не продать Ван Дейка и за 60 миллионов фунтов

Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер заявил, что у его клуба нет необходимости продавать кого-либо из игроков, каким бы большим ни было поступившее предложение.

Распродажа "святыми" своих звезд давно стала традицией летнего трансферного окна, однако Крюгер считает, что предстоящее межсезонье будет отличаться, ведь клуб крепко стоит на ногах и полностью контролирует судьбу своих игроков благодаря долгосрочным контрактам.



"Смогли бы мы отказаться от предложения в 60 миллионов фунтов за Виргила Ван Дейка? Да. Нам не нужно никого продавать".



"Близится лето, а 18 наших игроков уровня Премьер-Лиги имеют еще по три года или более по своим контрактам. На самом деле 12 из них имеют более четырех лет по контрактам. У них остается по 49 месяцев, а у парочки — аж по 61".



"Таким образом, наличие еще трех лет по контрактам с 18 игроками впервые дает нам контроль над тем, что произойдет летом. Мы сами будет решать, кто придет, а кто уйдет, исключительно в интересах клуба. Впервые за время моей работы здесь нам не нужно продавать какого-либо из игроков".



"Я могу публично об этом заявить: если на то не будет футбольных причин, нам не придется никого продавать".



"Думаю, мы вступаем в новую эру для "Саутгемптона" после трех с половиной лет, в течение которых мы строили этот фундамент и обзавелись 25 игроками, способными проводить матчи на уровне Премьер-Лиги".



"Теперь нам нужно укрепить то, что мы построили. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранять костяк, потому что до сих пор нашему поступательному развитию мешали многочисленные изменения в составе", — цитирует Крюгера Sky Sports.