"Юнайтед" планирует вернуть Майкла Кина

Поль Погба и Майкл Кин "Манчестер Юнайтед" планирует вернуть центрального защитника Майкла Кина из "Бернли" грядущим летом.

В 2015 году "красные дьяволы" продали своего воспитанника клубу с "Терф Мур" всего за 2 млн. фунтов. Одновременно "Юнайтед" получил право на 25 процентов с последующей продажи Кина "бордовыми".

С тех пор Майкл добился впечатляющего прогресса, а в этом сезоне дебютировал за сборную Англии и был номинирован на звание молодого Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

По слухам, своей игрой в этом сезоне 24-летний англичанин заинтересовал целый ряд ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Эвертон". Однако BBC считает, что наиболее вероятным сценарием для Кина является возвращение на "Олд Траффорд".

Отметим, что прошлым летом "Юнайтед" уже вернул одного своего бывшего юниора, заплатив "Ювентусу" за Поля Погба 89 млн. фунтов. Чтобы вернуть Кина, "дьяволам" придется выложить около 25 млн. фунтов.


Метки Бернли, Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 20:00

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  1. shmit 17.05.2017 20:26 # shmit
    маню в своем стайле
    фонаты ждут ван дейка за полтос
    Яа получат кина за десятку
    кееееек

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  2. champions-again 17.05.2017 20:15 # champions-again
    Для Лиги Европы сойдёт.

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  3. raimbek1 17.05.2017 20:10 # raimbek1
    Как его вообще могли продать, Ван Гал тот еще мудила

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  4. aristarh-overeem 17.05.2017 20:06 # aristarh-overeem
    Очередной обсёр помойки

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  5. dimon70 17.05.2017 20:02 # dimon70
    это чистая отмывка бабла,манки шарят

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  6. stepan-jam-boss 17.05.2017 20:02 # stepan-jam-boss
    Самое смешное что в итоге его не захотят покупать, уйдет к колбасе, а пеликаны наивно будут полагать что могут составить конкуренцию МЮ на рынке. Так уже было с Фирмино и Клайном

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  7. multazar 17.05.2017 20:02 # multazar
    ну все. в следующем году замахнутся на 5 место...

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