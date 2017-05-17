"Юнайтед" планирует вернуть Майкла Кина
"Манчестер Юнайтед" планирует вернуть центрального защитника Майкла Кина из "Бернли" грядущим летом.
В 2015 году "красные дьяволы" продали своего воспитанника клубу с "Терф Мур" всего за 2 млн. фунтов. Одновременно "Юнайтед" получил право на 25 процентов с последующей продажи Кина "бордовыми".
С тех пор Майкл добился впечатляющего прогресса, а в этом сезоне дебютировал за сборную Англии и был номинирован на звание молодого Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
По слухам, своей игрой в этом сезоне 24-летний англичанин заинтересовал целый ряд ведущих клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Эвертон". Однако BBC считает, что наиболее вероятным сценарием для Кина является возвращение на "Олд Траффорд".
Отметим, что прошлым летом "Юнайтед" уже вернул одного своего бывшего юниора, заплатив "Ювентусу" за Поля Погба 89 млн. фунтов. Чтобы вернуть Кина, "дьяволам" придется выложить около 25 млн. фунтов.
17.05.2017 20:00
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Последние комментарии:
маню в своем стайле
фонаты ждут ван дейка за полтос
Яа получат кина за десятку
кееееек
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Для Лиги Европы сойдёт.
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Как его вообще могли продать, Ван Гал тот еще мудила
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Очередной обсёр помойки
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это чистая отмывка бабла,манки шарят
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Самое смешное что в итоге его не захотят покупать, уйдет к колбасе, а пеликаны наивно будут полагать что могут составить конкуренцию МЮ на рынке. Так уже было с Фирмино и Клайном
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ну все. в следующем году замахнутся на 5 место...
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