Дирк Кейт завершил игровую карьеру
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт объявил о завершении игровой карьеры.
Значительную часть своей карьеры трудолюбивый голландец провел на "Энфилде". В составе "красных" Кейт выступал в период с 2006 по 2012 год: за это время Дирк провел 208 матчей за "Ливерпуль", забил 51 гол, а также помог клубу выиграть Кубок Лиги.
Три дня назад Дирк пополнил трофейную комнату, став чемпионов Голландии в составе "Фейеноорда". В золотом для роттердамцев матче именно Кейт отправил в ворота соперника все три мяча.
Спустя трое суток после триумфа 36-летний Дирк объявил об окончании игровой карьеры, которая вобрала в себя пять клубов и успешное выступление за сборную Голландии.
"На протяжении всей своей карьеры я следовал зову моего сердца, и, думаю, сейчас наступило подходящее время, чтобы уйти на пенсию".
"После возвращения в "Фейеноорд" я провел здесь два замечательных года, а абсолютной вершиной для меня стал титул. Я всегда мечтал о чемпионстве с "Фейеноордом", и теперь абсолютно все мои мечты сбылись", - сообщил Кейт.
17.05.2017 19:00
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кусок говна запомнившийся угробленой карьерой за безтрофейник
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Человек-магнит. Легенда!
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Сколько медалей АПЛ?
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в свое время этот засранец изрядно трепал нервы великому челси. Всегда ебашил до самого конца, респект таким парням. Достойное завершение карьеры.
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Дёрьк Куят, лигенда сосовзерс
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Он завершил карьеру 11 лет назад своим переходом в склузерпуль как бы.
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Кейт, Кёйт, Куйт, Кайт, Кюйт
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