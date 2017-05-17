Дирк Кейт завершил игровую карьеру

Дирк Кейт Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт объявил о завершении игровой карьеры.

Значительную часть своей карьеры трудолюбивый голландец провел на "Энфилде". В составе "красных" Кейт выступал в период с 2006 по 2012 год: за это время Дирк провел 208 матчей за "Ливерпуль", забил 51 гол, а также помог клубу выиграть Кубок Лиги.

Три дня назад Дирк пополнил трофейную комнату, став чемпионов Голландии в составе "Фейеноорда". В золотом для роттердамцев матче именно Кейт отправил в ворота соперника все три мяча.

Спустя трое суток после триумфа 36-летний Дирк объявил об окончании игровой карьеры, которая вобрала в себя пять клубов и успешное выступление за сборную Голландии.

"На протяжении всей своей карьеры я следовал зову моего сердца, и, думаю, сейчас наступило подходящее время, чтобы уйти на пенсию".

"После возвращения в "Фейеноорд" я провел здесь два замечательных года, а абсолютной вершиной для меня стал титул. Я всегда мечтал о чемпионстве с "Фейеноордом", и теперь абсолютно все мои мечты сбылись", - сообщил Кейт.



Метки Кейт, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.05.2017 19:00

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  1. iroquez 17.05.2017 19:36 # iroquez
    кусок говна запомнившийся угробленой карьерой за безтрофейник

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  2. recyjoed 17.05.2017 19:31 # recyjoed
    Человек-магнит. Легенда!

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  3. stepan-jam-boss 17.05.2017 19:29 # stepan-jam-boss
    Сколько медалей АПЛ?

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  4. sv-softwater 17.05.2017 19:28 # sv-softwater
    в свое время этот засранец изрядно трепал нервы великому челси. Всегда ебашил до самого конца, респект таким парням. Достойное завершение карьеры.

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  5. j-silver 17.05.2017 19:16 # j-silver
    Дёрьк Куят, лигенда сосовзерс

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  6. chev11 17.05.2017 19:09 # chev11
    Он завершил карьеру 11 лет назад своим переходом в склузерпуль как бы.

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  7. didier-11 17.05.2017 19:09 # didier-11
    Кейт, Кёйт, Куйт, Кайт, Кюйт

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