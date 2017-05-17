Дирк Кейт завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт объявил о завершении игровой карьеры.

Значительную часть своей карьеры трудолюбивый голландец провел на "Энфилде". В составе "красных" Кейт выступал в период с 2006 по 2012 год: за это время Дирк провел 208 матчей за "Ливерпуль", забил 51 гол, а также помог клубу выиграть Кубок Лиги.



Три дня назад Дирк пополнил трофейную комнату, став чемпионов Голландии в составе "Фейеноорда". В золотом для роттердамцев матче именно Кейт отправил в ворота соперника все три мяча.



Спустя трое суток после триумфа 36-летний Дирк объявил об окончании игровой карьеры, которая вобрала в себя пять клубов и успешное выступление за сборную Голландии.



"На протяжении всей своей карьеры я следовал зову моего сердца, и, думаю, сейчас наступило подходящее время, чтобы уйти на пенсию".



"После возвращения в "Фейеноорд" я провел здесь два замечательных года, а абсолютной вершиной для меня стал титул. Я всегда мечтал о чемпионстве с "Фейеноордом", и теперь абсолютно все мои мечты сбылись", - сообщил Кейт.



