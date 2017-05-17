Миньоле: "Коутиньо – наш Азар"

Филиппе Коутиньо Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что плеймейкер Филиппе Коутиньо так же важен для "красных", как Эден Азар для "Челси".

В минувшее воскресенье Коутиньо отметился дублем и результативной передачей в поединке с "Вест Хэмом", благодаря чему "красные" сохранили отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. По мнению Миньоле, бразилец важен для "Ливерпуля" так же, как Азар для "Челси".

"Коутиньо вышел играть в центре поля, но на этой позиции он может оставаться без опеки и раздавать важные передачи. В Премьер-Лиге любому нужен футболист, который умеет вскрывать игру. В "Челси" этим занимается Эден Азар, в "Манчестер Сити" — Рахим Стерлинг, Давид Сильва и Кевин Де Брюйне".

"Филиппе — отличный парень, он много работает на тренировках и очень важен для команды. Мы с позитивом отреагировали на новость о подписании нового контракта с ним. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле" на долгие годы, — цитирует Миньоле Goal.



Метки Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 17.05.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 947

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  1. peinpein 17.05.2017 19:18 # peinpein
    Коут куда лучше азара, факт

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  2. farot 17.05.2017 19:11 # farot
    вылизывают очко бразилу как могут, чтобы он на лавку в барсу не съебал

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  3. hazarchik 17.05.2017 18:46 # hazarchik
    Азара так еще никто не оскорблял

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  4. x2 17.05.2017 18:43 # x2
    Видели мы Азара, когда у Коутиньо тоже были классные партнеры в команде - Старридж, Суарес, Стерлинг. К тому же у Азара нет такого волшебства, которая есть у Коутиньо.
    Судить рано, время все расставит по местам и мы узнаем, как сложатся карты.

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  5. rollik707 17.05.2017 18:25 # rollik707
    Будет жеееесть если ливер его потеряет. Посоны я против барсы полюбому.

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  6. manutd-20champ 17.05.2017 18:13 # manutd-20champ
    та не, бери выше, месси

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  7. rommkaq1- 17.05.2017 18:07 # rommkaq1-
    не сравнивайте х?й с пальцем. Азар -великий чемпион. Коутиньё - мальчег

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  8. chelsea-69 17.05.2017 18:05 # chelsea-69
    Педро 2.0

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  9. kapken 17.05.2017 18:02 # kapken
    Сильное заявление)))

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