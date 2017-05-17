Миньоле: "Коутиньо – наш Азар"
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что плеймейкер Филиппе Коутиньо так же важен для "красных", как Эден Азар для "Челси".
В минувшее воскресенье Коутиньо отметился дублем и результативной передачей в поединке с "Вест Хэмом", благодаря чему "красные" сохранили отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. По мнению Миньоле, бразилец важен для "Ливерпуля" так же, как Азар для "Челси".
"Коутиньо вышел играть в центре поля, но на этой позиции он может оставаться без опеки и раздавать важные передачи. В Премьер-Лиге любому нужен футболист, который умеет вскрывать игру. В "Челси" этим занимается Эден Азар, в "Манчестер Сити" — Рахим Стерлинг, Давид Сильва и Кевин Де Брюйне".
"Филиппе — отличный парень, он много работает на тренировках и очень важен для команды. Мы с позитивом отреагировали на новость о подписании нового контракта с ним. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле" на долгие годы, — цитирует Миньоле Goal.
17.05.2017 18:00
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Последние комментарии:
Коут куда лучше азара, факт
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вылизывают очко бразилу как могут, чтобы он на лавку в барсу не съебал
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Азара так еще никто не оскорблял
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Видели мы Азара, когда у Коутиньо тоже были классные партнеры в команде - Старридж, Суарес, Стерлинг. К тому же у Азара нет такого волшебства, которая есть у Коутиньо.
Судить рано, время все расставит по местам и мы узнаем, как сложатся карты.
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Будет жеееесть если ливер его потеряет. Посоны я против барсы полюбому.
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та не, бери выше, месси
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не сравнивайте х?й с пальцем. Азар -великий чемпион. Коутиньё - мальчег
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Педро 2.0
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Сильное заявление)))
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