Миньоле: "Коутиньо – наш Азар"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что плеймейкер Филиппе Коутиньо так же важен для "красных", как Эден Азар для "Челси".

В минувшее воскресенье Коутиньо отметился дублем и результативной передачей в поединке с "Вест Хэмом", благодаря чему "красные" сохранили отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов. По мнению Миньоле, бразилец важен для "Ливерпуля" так же, как Азар для "Челси".



"Коутиньо вышел играть в центре поля, но на этой позиции он может оставаться без опеки и раздавать важные передачи. В Премьер-Лиге любому нужен футболист, который умеет вскрывать игру. В "Челси" этим занимается Эден Азар, в "Манчестер Сити" — Рахим Стерлинг, Давид Сильва и Кевин Де Брюйне".



"Филиппе — отличный парень, он много работает на тренировках и очень важен для команды. Мы с позитивом отреагировали на новость о подписании нового контракта с ним. Надеюсь, он останется в "Ливерпуле" на долгие годы, — цитирует Миньоле Goal.