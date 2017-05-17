Почеттино: "Останусь в "Тоттенхэме"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал, что не покинет свой клуб грядущим летом.

Несмотря на фиаско на европейской арене, "шпоры" отлично провели этот сезон, в результате чего предметом спекуляций стали не только ведущие игроков северолондонской команды, но и ее тренер Почеттино.



На протяжении последних недель 45-летнего аргентинца активно сватали в "Интер" и "Барселону". Также сообщалось, что контракт Маурисио с "Тоттенхэмом" может быть выкуплен за фиксированную сумму в 4.2 миллиона фунтов.



Однако на своей пресс-конференции в среду Почеттино развеял все сомнения. Маурисио пообещал, что будет тренировать "шпор" в сезоне, который они проведут на "Уэмбли".



"Нет, никакого пункт о выкупе в моем контракте нет. Я останусь здесь на следующий сезон. Существует множество слухов, но я предан "Тоттенхэму" и не вижу причин уходить из клуба. Не переживайте, я останусь. Предсезонная подготовка стартует 3 июля, там и увидимся", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Добавим, что свой действующий контракт Маурисио заключил в мае прошлого года. Это соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21.