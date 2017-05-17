Почеттино: "Останусь в "Тоттенхэме"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообещал, что не покинет свой клуб грядущим летом.

Несмотря на фиаско на европейской арене, "шпоры" отлично провели этот сезон, в результате чего предметом спекуляций стали не только ведущие игроков северолондонской команды, но и ее тренер Почеттино.

На протяжении последних недель 45-летнего аргентинца активно сватали в "Интер" и "Барселону". Также сообщалось, что контракт Маурисио с "Тоттенхэмом" может быть выкуплен за фиксированную сумму в 4.2 миллиона фунтов.

Однако на своей пресс-конференции в среду Почеттино развеял все сомнения. Маурисио пообещал, что будет тренировать "шпор" в сезоне, который они проведут на "Уэмбли".

"Нет, никакого пункт о выкупе в моем контракте нет. Я останусь здесь на следующий сезон. Существует множество слухов, но я предан "Тоттенхэму" и не вижу причин уходить из клуба. Не переживайте, я останусь. Предсезонная подготовка стартует 3 июля, там и увидимся", — цитирует Почеттино Sky Sports.

Добавим, что свой действующий контракт Маурисио заключил в мае прошлого года. Это соглашение рассчитано до окончания сезона 2020/21.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 17:00

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  1. axilles-1992 17.05.2017 17:07 # axilles-1992
    Это хорошо для английского футбола. В этом сезоне еще как минимум Бенитес подтянется. Нас ждут гладиаторские бои среди тренеров.

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  2. narcot 17.05.2017 17:02 # narcot
    неудачник

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