Вальтер Маццарри покинет "Уотфорд" в конце сезона

"Уотфорд" официально объявил о расставании со своим главным тренером Вальтером Маццарри после заключительного матча сезона.

Напомним, Вальтер возглавил "шершней" лишь прошлым летом. 55-летний итальянец достаточно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, еще 15 апреля достигнув знакового рубежа в 40 очков.



Однако после той победы над "Халлом" подопечные Маццарри словно бросили играть и потерпели пять поражений кряду. Руководство "Уотфорда" не стало мириться со столь безвольным футболом и указано Вальтеру на дверь.



Впрочем, Маццарри уйдет не сразу, а после домашнего матча против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье. Даже если "шершням" внезапно удастся отобрать очки у сражающегося за попадание в топ-4 соперника, они в любом случае финишируют в нижней половине таблицы.