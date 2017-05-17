Вальтер Маццарри покинет "Уотфорд" в конце сезона

Вальтер Маццарри "Уотфорд" официально объявил о расставании со своим главным тренером Вальтером Маццарри после заключительного матча сезона.

Напомним, Вальтер возглавил "шершней" лишь прошлым летом. 55-летний итальянец достаточно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, еще 15 апреля достигнув знакового рубежа в 40 очков.

Однако после той победы над "Халлом" подопечные Маццарри словно бросили играть и потерпели пять поражений кряду. Руководство "Уотфорда" не стало мириться со столь безвольным футболом и указано Вальтеру на дверь.

Впрочем, Маццарри уйдет не сразу, а после домашнего матча против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье. Даже если "шершням" внезапно удастся отобрать очки у сражающегося за попадание в топ-4 соперника, они в любом случае финишируют в нижней половине таблицы.


Метки Маццарри, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 16:15

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  1. gerrard08 17.05.2017 17:41 # gerrard08
    Ставил 3 цз еще до того как это стало мэйнстримом

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  2. keithcurle 17.05.2017 17:22 # keithcurle
    Очень похоже на тот самый Английский шанс для Леонида Слуцкого...

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  3. thegodfather 17.05.2017 16:18 # thegodfather
    оно и ясно, лютый клоун.
    но уотфорд заебал каждый год менять коучей, на вылет в следующем сезоне, вместе с бернли и брайтоном

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