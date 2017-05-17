Вальтер Маццарри покинет "Уотфорд" в конце сезона
"Уотфорд" официально объявил о расставании со своим главным тренером Вальтером Маццарри после заключительного матча сезона.
Напомним, Вальтер возглавил "шершней" лишь прошлым летом. 55-летний итальянец достаточно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, еще 15 апреля достигнув знакового рубежа в 40 очков.
Однако после той победы над "Халлом" подопечные Маццарри словно бросили играть и потерпели пять поражений кряду. Руководство "Уотфорда" не стало мириться со столь безвольным футболом и указано Вальтеру на дверь.
Впрочем, Маццарри уйдет не сразу, а после домашнего матча против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье. Даже если "шершням" внезапно удастся отобрать очки у сражающегося за попадание в топ-4 соперника, они в любом случае финишируют в нижней половине таблицы.
17.05.2017 16:15
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Последние комментарии:
Ставил 3 цз еще до того как это стало мэйнстримом
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Очень похоже на тот самый Английский шанс для Леонида Слуцкого...
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оно и ясно, лютый клоун.
но уотфорд заебал каждый год менять коучей, на вылет в следующем сезоне, вместе с бернли и брайтоном
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