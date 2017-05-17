Премьер-Лига. Анонс матча среды

Фрэйзер Форстер В среду 17 мая состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:45 Онлайн-трансляция

Победа "Арсенала" над "Сандерлендом" накануне означает, что "Манчестер Юнайтед" непременно финиширует на шестом месте, вне зависимости от исхода оставшихся матчей сезона. Теперь, когда у "красных дьяволов" нет даже математических шансов улучшить свое турнирное положение в Премьер-Лиге, поединки против "Саутгемптона" и "Кристал Пэлас" они могут рассматривать исключительно в призме подготовки к финалу Лиги Европы. Жозе Моуриньо должен решить, кто сыграет, а кто отдохнет, чтобы команда в оптимальном состоянии подошла к выезду в Стокгольм 24 мая. "Саутгемптон" все еще имеет отличные шансы финишировать в верхней половине таблицы, однако в этом сезоне "святые" забили только 17 голов дома — меньше только у последнего "Сандерленда". "Саутгемптон" не знает побед над "Юнайтед" на "Сент Мэри" уже восемь матчей чемпионата кряду — с августа 2003.

Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин может сыграть свой первый матч с начала декабря.

"Юнайтед" предоставит отдых Дейли Блинду, а Поль Погба все еще отсутствует из-за смерти отца. После дисквалификации возвращается Маруан Феллайни.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. dayver 17.05.2017 16:09 # dayver
    2-1. Без шансов. Надеюсь, Ромеро будет в рамке, надо в тонусе держать себя в преддверии финала.

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  2. mancunia-planet 17.05.2017 16:03 # mancunia-planet
    Польба отсутствует в связи со своим горем, а братан его во всю пашет за СэнЭтьен, хреновая отмазка.

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