Ламела перенес еще одну операцию

"Тоттенхэм" подтвердил, что вингер Эрик Ламела перенес уже вторую операцию на травмированном бедре.

Напомним, что с повреждением бедра Ламела слег в лазарет "шпор" еще в начале октября. С тех пор Эрик успел побывать на обследовании в Риме, лечь под нож хирурга и даже приступить к легким тренировкам.



Ожидалось, что аргентинец сыграет в остатке сезона, однако прогнозы врачей оказались более суровыми. Сегодня Ламела перенес уже вторую операцию на бедре, сообщает официальный сайт клуба.



"Тоттенхэм" подчеркивает, что хирургическое вмешательство не отразится на сроках восстановления 25-летнего игрока. Ламела сможет вернуться в строй только в следующем сезоне.