"Арсеналу" не нужен Джордан Пикфорд

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не нужен голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд.

Накануне вечером Пикфорд совершил 11 спасений на "Эмирейтс", но этого оказалось недостаточно, чтобы "Сандерленд" набрал хотя бы очко и сделал подножку "канонирам" в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.



Блестящее выступление Джордана не произвело впечатления на Венгера: "Арсенал" не будет покупать 23-летнего вратаря, интерес к которому приписывают "Манчестер Сити".



"Он провел исключительный вечер. Мы нанесли 36 ударов, возможно, переписав рекорд по этому показателю в Премьер-Лиге. Но у нас много хороших вратарей, поэтому нам не нужен кто-то еще. Мы можем рассчитываем на Петра Чеха, Оспину и Войцеха Щесны. Если нам и требуется покупка, то явно не вратаря", - цитирует Венгер Daily Mirror.