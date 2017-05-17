Венгера не беспокоят пустые кресла на "Эмирейтс"

Эмирейтс Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его не особо беспокоят пустые кресла на "Эмирейтс".

Несмотря на то, что "канониры" продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, "Эмирейтс" остался на половину пустым во время вчерашнего матча с "Сандерлендом". Венгер понимает мотивы фанатов, но старается не обращать на пустые кресла внимание.

"Во-первых, матч проходил во вторник вечером. Во-вторых, болельщики ожидали от нас легкой победы. Именно поэтому я не считал количество людей, которые не заполнили стадион под завязку".

"В первую очередь мы должны выполнять свою работу, а не следить за посещаемостью стадиона. Да, футболистам хочется выступать на заполненной арене, но, думаю, болельщики посчитали, что игра с "Сандерлендом" сложится достаточно просто для нас", - цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Эмирейтс

Автор foxmcfc   

Дата 17.05.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1550

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Последние комментарии:




  1. h22o 17.05.2017 13:59 # h22o
    главное абонементы распроданы, а смотреть и необязательно, тем более, что не на что.. раньше хоть пуховик был прикольный

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  2. fupler 17.05.2017 13:36 # fupler
    вывод: остальная половина в след. сезоне будет платить в 2 раза больше за билеты! потом не говорите что самые дорогие билеты на матчи арсенала! фанаты сами же виноваты в этом!

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  3. akadam 17.05.2017 13:34 # akadam
    Бухгалтер хочет сказать, что главное, что абонементы в кассу оплачены.

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  4. toledo 17.05.2017 13:17 # toledo
    Старик выжил из ума просто, последние его интервью сборник маразматичного мракобесия.

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  5. onenightone 17.05.2017 13:05 # onenightone
    Так этого далбича уже давно ничего не беспокоит.

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