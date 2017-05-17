Венгера не беспокоят пустые кресла на "Эмирейтс"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его не особо беспокоят пустые кресла на "Эмирейтс".

Несмотря на то, что "канониры" продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, "Эмирейтс" остался на половину пустым во время вчерашнего матча с "Сандерлендом". Венгер понимает мотивы фанатов, но старается не обращать на пустые кресла внимание.



"Во-первых, матч проходил во вторник вечером. Во-вторых, болельщики ожидали от нас легкой победы. Именно поэтому я не считал количество людей, которые не заполнили стадион под завязку".



"В первую очередь мы должны выполнять свою работу, а не следить за посещаемостью стадиона. Да, футболистам хочется выступать на заполненной арене, но, думаю, болельщики посчитали, что игра с "Сандерлендом" сложится достаточно просто для нас", - цитирует Венгера Sky Sports.