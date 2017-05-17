"Юнайтед" не спешит тратиться на Хамеса Родригеса

"Манчестер Юнайтед" действительно был поставлен в известность о доступности атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, однако "красные дьяволы" не спешат выкладывать требуемые 50 миллионов фунтов.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что "дьяволам" была предложена возможность выкупить Родригеса, который недоволен количеством игрового времени в "Реале" и ищет варианты для смены клуба.



ESPN подтверждает эту информацию, но отмечает, что в данный момент "Юнайтед" занял выжидательную позицию в отношении 25-летнего колумбийца. Главный тренер Жозе Моуриньо пока не давал своему исполнительному директору Эду Вудворду команды приступить к согласованию этого трансфера.



Сообщается, что в первую очередь Моуриньо жаждет укрепить атакующую линию "дьяволов" с помощью нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. После этого Жозе решит, кого он хочет добавить еще. Помимо Родригеса, "дьяволы" держат в уме варианты с Андреа Белотти из "Торино" и Ромелу Лукаку из "Эвертона".