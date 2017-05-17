"Юнайтед" не спешит тратиться на Хамеса Родригеса
"Манчестер Юнайтед" действительно был поставлен в известность о доступности атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, однако "красные дьяволы" не спешат выкладывать требуемые 50 миллионов фунтов.
На текущей неделе в прессе появилась информация, что "дьяволам" была предложена возможность выкупить Родригеса, который недоволен количеством игрового времени в "Реале" и ищет варианты для смены клуба.
ESPN подтверждает эту информацию, но отмечает, что в данный момент "Юнайтед" занял выжидательную позицию в отношении 25-летнего колумбийца. Главный тренер Жозе Моуриньо пока не давал своему исполнительному директору Эду Вудворду команды приступить к согласованию этого трансфера.
Сообщается, что в первую очередь Моуриньо жаждет укрепить атакующую линию "дьяволов" с помощью нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. После этого Жозе решит, кого он хочет добавить еще. Помимо Родригеса, "дьяволы" держат в уме варианты с Андреа Белотти из "Торино" и Ромелу Лукаку из "Эвертона".
17.05.2017 12:00
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Хотя если выбирать между Родригесом и Лукаку лучше уж тогда второго
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Да копейки же. Что жадничать ака гунерасты. Как раз на замену Руни.
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