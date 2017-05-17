"Эвертон" оценил Баркли в 50 миллионов фунтов

"Эвертон" установил ценник в 50 миллионов фунтов за полузащитника Росса Баркли, ситуация с будущим которого близится к развязке.

Напомним, на днях главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что его подопечный должен ответить — утвердительно или отрицательно — на предложение о новом контракте до конца этой недели.



Дело в том, что действующее соглашение Росса истекает уже через один год, и "Эвертон" не собирается затягивать эту ситуацию, рискуя понести серьезные денежные потери.



Таким образом, у 23-летнего игрока сборной Англии остаются считанные дни, чтобы не упустить шанс продлить свое пребывание в родном клубе, иначе на следующей неделе он будет выставлен на трансфер.



Как сообщает The Telegraph, если Росс, накануне поучаствовавший в презентации новой домашней формы "Эвертона", так и не подпишет новый контракт, то у заинтересованных клубов "ириски" попросят 50 млн. фунтов.



Добавим, главным претендентом на Баркли принято считать "Тоттенхэм". Также Росса сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".