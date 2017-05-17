"Эвертон" оценил Баркли в 50 миллионов фунтов

Росс Баркли "Эвертон" установил ценник в 50 миллионов фунтов за полузащитника Росса Баркли, ситуация с будущим которого близится к развязке.

Напомним, на днях главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что его подопечный должен ответить — утвердительно или отрицательно — на предложение о новом контракте до конца этой недели.

Дело в том, что действующее соглашение Росса истекает уже через один год, и "Эвертон" не собирается затягивать эту ситуацию, рискуя понести серьезные денежные потери.

Таким образом, у 23-летнего игрока сборной Англии остаются считанные дни, чтобы не упустить шанс продлить свое пребывание в родном клубе, иначе на следующей неделе он будет выставлен на трансфер.

Как сообщает The Telegraph, если Росс, накануне поучаствовавший в презентации новой домашней формы "Эвертона", так и не подпишет новый контракт, то у заинтересованных клубов "ириски" попросят 50 млн. фунтов.

Добавим, главным претендентом на Баркли принято считать "Тоттенхэм". Также Росса сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".


Метки Баркли, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2017 11:00

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  1. asnural 17.05.2017 11:52 # asnural
    Драгоценная порода древесины однако!

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  2. golokante 17.05.2017 11:48 # golokante
    Нормальный игрок, но 50 фунтов это дорого для него. Канте 32 стоил.

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  3. vlasenkovityu 17.05.2017 11:43 # vlasenkovityu
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  4. onenightone 17.05.2017 11:29 # onenightone
    Нормальный ценник, учитывая реалии.
    Хотя игрок так себе.

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  5. fupler 17.05.2017 11:25 # fupler
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  6. chebrec 17.05.2017 11:14 # chebrec
    А что так дорого?

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  7. fc-oil 17.05.2017 11:08 # fc-oil
    Это кто?

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