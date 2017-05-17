"Эвертон" оценил Баркли в 50 миллионов фунтов
"Эвертон" установил ценник в 50 миллионов фунтов за полузащитника Росса Баркли, ситуация с будущим которого близится к развязке.
Напомним, на днях главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что его подопечный должен ответить — утвердительно или отрицательно — на предложение о новом контракте до конца этой недели.
Дело в том, что действующее соглашение Росса истекает уже через один год, и "Эвертон" не собирается затягивать эту ситуацию, рискуя понести серьезные денежные потери.
Таким образом, у 23-летнего игрока сборной Англии остаются считанные дни, чтобы не упустить шанс продлить свое пребывание в родном клубе, иначе на следующей неделе он будет выставлен на трансфер.
Как сообщает The Telegraph, если Росс, накануне поучаствовавший в презентации новой домашней формы "Эвертона", так и не подпишет новый контракт, то у заинтересованных клубов "ириски" попросят 50 млн. фунтов.
Добавим, главным претендентом на Баркли принято считать "Тоттенхэм". Также Росса сватают в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
17.05.2017 11:00
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Драгоценная порода древесины однако!
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Нормальный игрок, но 50 фунтов это дорого для него. Канте 32 стоил.
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Нормальный ценник, учитывая реалии.
Хотя игрок так себе.
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А что так дорого?
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Это кто?
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